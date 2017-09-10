Сегодня, 14:10

Заводское шоссе в Самаре будет расширено до четырех полос

Как сообщает news.mail.ru, рабочие уже завершили прокладку теплтотрассы, заканчивается строительство ливневой канализации, идут работы по укладки асфальта и монтажу бордюрного камня.

После реконструкции полостность Заводского шоссе увеличится до четырех. Сдать в эксплуатацию дорогу планируется до 30 октября, поэтому работы на этом участке дороги идут в две смены. К дорожным работам привлечено 50 человек и 20 единиц спецтехники.

Ход работ проверил мэр Самары Олег Фурсов. Глава города рекомендовал строителям ускорить ход работы, чтобы дорога была введена в эксплуатацию раньше намеченного срока.

Теги: ремонт, дороги, самара

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