В Самаре откроется Швейцарский центр
В четверг, 14 сентября, в Самаре состоится торжественная церемония открытия Швейцарского центра (Swiss Center Samara) - первой в Поволжье деловой площадки для взаимодействия бизнес-сообществ России и Швейцарии.
В открытии примут участие официальные представители Кантона Невшатель (Швейцария), Посольства Швейцарии в России и правительства Самарской области, а также бизнесмены обеих стран.
Swiss Center Samara — первый швейцарский деловой центр в Поволжье, цель которого — содействие в реализации проектов между швейцарскими и российскими компаниями в области торговли, промышленности и науки.
Открытие подобного Центра в Самаре было инициировано Кантоном Невшатель и поддержано депутатской группой Госдумы по связям с Парламентом Швейцарии еще в 2014 году. А после подписания и ратификации соглашения о сотрудничестве между Самарской областью и Кантоном Невшатель планы стали реальностью: в 2015 г. проект Swiss Center Samara открыл свою штаб-квартиру в Швейцарии и уже в 2016 г. принимал участие в работе Второго российско-швейцарского форума "День инноваций" в Самаре.
Директор Swiss Center Samara Николя Вэфлер отметил, что первый этап развития Центра, направленный на формирование структур, команды, партнерских отношений и выяснение интересов обеих сторон, успешно завершен.
Говоря о Самарской области, Вэфлер особо отметил ее инвестиционную привлекательность для швейцарских компаний в сфере медицины, автостроения и машиностроения.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
5 сентября 2017, 11:37
Автомобильные развязки в районе Фрунзенского моста спланируют к ноябрю 2018 года
Комментариев: 0
|Правительство РФ выделит почти 440 млн рублей на поддержку работников АвтоВАЗа
30 августа 2017, 17:02
|Самарская область продолжит требовать долги покойного Бориса Березовского
16 августа 2017, 11:45
|На деньги от продажи средней квартиры в Самаре можно купить 16 кв. м в Москве
15 августа 2017, 15:26
|Власти Самарской области резервируют землю под строительство моста через Волгу
15 августа 2017, 13:52