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В Самаре откроется Швейцарский центр

В четверг, 14 сентября, в Самаре состоится торжественная церемония открытия Швейцарского центра (Swiss Center Samara) - первой в Поволжье деловой площадки для взаимодействия бизнес-сообществ России и Швейцарии.

В открытии примут участие официальные представители Кантона Невшатель (Швейцария), Посольства Швейцарии в России и правительства Самарской области, а также бизнесмены обеих стран.

Swiss Center Samara — первый швейцарский деловой центр в Поволжье, цель которого — содействие в реализации проектов между швейцарскими и российскими компаниями в области торговли, промышленности и науки.

Открытие подобного Центра в Самаре было инициировано Кантоном Невшатель и поддержано депутатской группой Госдумы по связям с Парламентом Швейцарии еще в 2014 году. А после подписания и ратификации соглашения о сотрудничестве между Самарской областью и Кантоном Невшатель планы стали реальностью: в 2015 г. проект Swiss Center Samara открыл свою штаб-квартиру в Швейцарии и уже в 2016 г. принимал участие в работе Второго российско-швейцарского форума "День инноваций" в Самаре.

Директор Swiss Center Samara Николя Вэфлер отметил, что первый этап развития Центра, направленный на формирование структур, команды, партнерских отношений и выяснение интересов обеих сторон, успешно завершен.

Говоря о Самарской области, Вэфлер особо отметил ее инвестиционную привлекательность для швейцарских компаний в сфере медицины, автостроения и машиностроения.

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