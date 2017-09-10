Уволен Реналь Мязитов - скандальный руководитель СОФЖИ и УКС
Реналь Шавкятьевич Мязитов покинул посты руководителя СОФЖИ и регионального УКС.
С 13 сентября обязанности руководителя СОФЖИ временно исполняет заместитель директора - Наталья Ладова.
Мязитов уволен и с должности руководителя регионального Управления капитального строительства.
Причины ухода руководителя с должности ни в СОФЖИ, ни в УКС не называют, однако, последнее время за Реналем Мязитовым тянется шлейф скандалов.
Мязитов фигурирует в уголовном деле по статье "Мошенничество при получении выплат", которое было возбуждено в отношении неустановленных лиц из числа руководителей ГУП СО "Стройконтроль". В период, которым занимается следствие, директором "Стройконтроля" был Мязитов. В конце мая 2017 г. в офисах СОФЖИ и по месту прописки Реналя Мязитова прошли обыски и выемки документов.
Также Реналь Мязитов был тем человеком, который передал в ресторане "Паровоз" взятку руководителю городского ДСА Сергею Рубакову. Рубаков сейчас находится под домашним арестом.
Именно Реналь Мязитов лоббировал такие проекты СОФЖИ, как "5 кварталов" и застройку в исторической части Самары, в частности, на стрелке рек Волги и Самары.
Мязитову адресовал свою горькую тираду Сергей Рубаков:
«Оказался в ненужное время в ненужном месте. Вот это что есть. И как нынче повелось, ни друзей, ни приятелей у людей нет. Которые тебя просят, а потом тебя же и подставляют. Это я в отношении товарища Мязитова. Только его рук дело — больше ничьих. Кстати, с этих денег мне ни копейки не должно было достаться. Сам факт не отрицаю. Как отрицать? Глупо отрицать, по крайней мере. Кому деньги? Ну, какая разница. Следствие установит».
Теги: софжи, увольнения, строительство, самара
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