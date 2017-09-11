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Исполнилось три года со дня избрания Николая Меркушкина губернатором

Сегодня, 14 сентября, исполняется три года с момента избрания губернатора Самарской области Николая Меркушкина.

По официальным данным, за прошедшее время Николаю Меркушкину удалось привлечь из федерального бюджета на развитие региона более 200 млрд рублей.

Значительная часть этих средств была направлена на комплексное обновление дорожной инфраструктуры. Только в 2016 г. на ремонт и реконструкцию дорог региона было выделено почти 23 млрд руб., из которых 8,5 млрд – федеральные средства.

В регионе строятся и проектируются многоуровневые развязки, мосты (Фрунзенский в Самаре, мост через Волгу около с. Климовка), впервые за десятилетия появляются новые магистрали (Арена-2018, Дальняя).

Беспрецедентные суммы выделяются на благоустройство. Так в 2017 г. на эти цели направлено более 2 млрд рублей. При этом по инициативе губернатора к вопросам благоустройства применяется принципиально новый подход и от всех структур власти требуется не формальный подход к формированию комфортной среды. Особую роль в этом процессе играют общественные советы.

Более 50 млрд руб. за последние годы было вложено из федерального и областного бюджетов в АПК. Благодаря этому, второй год регион бьет рекорды по урожайности. В 2016 г. было собрано 2,2 млн т зерновых, в этом году на 12 сентября уже намолочено 2,6 млн т.

В социальной сфере значительно увеличены инвестиции в образование и здравоохранение. Так в 2016 г. впервые за 20 лет в Самаре открыли двери новые школы. А новая школа Южном городе, открывшаяся 1 сентября 2017 г., получила оценку Министерства образования и науки РФ как школа будущего и лучшая школа страны.

Открываются и строятся медицинские учреждения мирового уровня. В 2016 г. в Самаре начал работать крупнейший в Поволжье перинатальный центр третьего уровня, в Сызрани - диализный центр. Строится многофункциональный госпиталь «Мать и дитя», в высокой степени готовности новый кардиоцентр «Клиника сердца», ведется работа по подготовке ПЭТ-центра при онкоцентре.

Важным проектом, реализующимся при непосредственном и активном участии губернатора, стало участие Самары в проведении Чемпионата мира по футболу 2018 года. Старт подготовке дала закладка современнейшего стадиона, в которой лично участвовал Владимир Путина.

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