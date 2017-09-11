Вчера, 20:20

Игорь Левитин оценил ход строительства стадиона "Самара Арена"

В среду, 13 сентября, в Самару с рабочим визитом прибыл помощник президента РФ, заместитель председателя координационного совета программы подготовки к проведению в России чемпионата мира по футболу 2018 года Игорь Левитин.

Игорь Левитин в сопровождении губернатора Николая Меркушкина оценил ход строительства стадиона "Самара Арена", ознакомился с планами по благоустройству контура безопасности и прилегающей к стадиону территории. Также помощнику президента подробно доложили, как после мундиаля будет использовано наследие ЧМ-2018.

Николай Меркушкин пояснил, что в будущем рядом со стадионом появится несколько крупных спортивных объектов, в том числе Ледовый дворец спорта и велотрек. Главной достопримечательностью этого района Самары призван стать технополис "Гагарин-центр".

"Здесь также будет разбит большой парк с пешеходными дорожками и зонами отдыха, аттракционами, несколько спортивных зон не только для футбола, но и для занятий другими видами спорта. Мы рассчитываем, что со временем здесь будет главная притягательная точка Самары", - сказал губернатор.

В рамках визита зампред координационного совета программы подготовки к проведению в России чемпионата мира по футболу 2018 года Игорь Левитин также провел на "Самара Арене" выездное совещание, посвященное ходу строительства стадиона, где были подробно рассмотрены вопросы подготовки транспортной инфраструктуры региона к ЧМ-2018 и готовности Самары в целом.

После совещания в беседе с представителями СМИ Игорь Левитин подчеркнул, что подробные доклады подрядчиков и личные впечатления позволяют с уверенностью говорить: стадион "Самара Арена" обязательно удивит участников и гостей ЧМ-2018.

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