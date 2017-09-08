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В Самару прибыл помощник президента РФ Игорь Левитин

В среду, 13 сентября, в Самару с рабочим визитом прибыл помощник президента РФ, заместитель председателя координационного совета программы подготовки к проведению в России чемпионата мира по Футболу 2018 года Игорь Левитин.

В данный момент Игорь Левитин в сопровождении губернатора Николая Меркушкина осматривает площадку строящегося стадиона «Самара Арена».

Планируется, что зампред координационного совета проведет на стадионе выездное совещание, посвященное ходу строительства стадиона.

Также в ходе встречи планируется обсудить готовность транспортной инфраструктуры к ЧМ-2018 и рассмотреть вопросы благоустройства прилегающей территории.

Теги: левитин, строительство, стадион, чм-2018, самара

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