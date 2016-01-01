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В Самаре отменили скоростной речной маршрут до Ширяево

В частности, с 16 сентября отменяют скоростной маршрут до Ширяева, сообщает 63.ru.

«Это связано с переходом на осеннее расписание. Однако на 16 сентября запланирован экскурсионный тур Самара-Ширяево. Пассажиров доставят до места назначения на скоростном судне на подводных крыльях «Восход», – рассказали в Самарском речном пассажирском предприятии (СРПП).

Напомним, ранее СРПП отменило скоростной маршрут Самара-Сызрань и Тольятти-Сызрань.

Также осеннее расписание предусматривает сокращение числа рейсов по популярным маршрутам. Так, речные трамваи с Осипенко до Зеленой Рощи будут выходить ежедневно от Зеленой Рощи в 6:45 и через 15 минут будут уже в городе.

Также представители речного пассажирского предприятия скорректировали время работы маршрутов в Рождествено, Зольное, Винновку, Подгоры и на Гаврилову Поляну.

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