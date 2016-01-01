Главное за сегодня: 
За окном: +27, завтра: +23
 Сегодня, 15:01 
Рейтинг: 0 
В Самаре отменили скоростной речной маршрут до Ширяево

В частности, с 16 сентября отменяют скоростной маршрут до Ширяева, сообщает 63.ru.

«Это связано с переходом на осеннее расписание. Однако на 16 сентября запланирован экскурсионный тур Самара-Ширяево. Пассажиров доставят до места назначения на скоростном судне на подводных крыльях «Восход», – рассказали в Самарском речном пассажирском предприятии (СРПП).

Напомним, ранее СРПП отменило скоростной маршрут Самара-Сызрань и Тольятти-Сызрань.

Также осеннее расписание предусматривает сокращение числа рейсов по популярным маршрутам. Так, речные трамваи с Осипенко до Зеленой Рощи будут выходить ежедневно от Зеленой Рощи в 6:45 и через 15 минут будут уже в городе.

Также представители речного пассажирского предприятия скорректировали время работы маршрутов в Рождествено, Зольное, Винновку, Подгоры и на Гаврилову Поляну.

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.

Ваше имя:
E-mail получателя:

© 2009-2016 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

RSS лента
Twitter
Яндекс виджет

Разработка сайта - dv.studios