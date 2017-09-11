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Более 50% жителей Самарской области зарегистрированы на портале госуслуг

Согласно статистике, приведенной Министерством связи и массовых коммуникаций РФ, количество жителей Самарской области старше 14 лет, зарегистрированных в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), дающей возможность получать государственные и муниципальные услуги в электронной форме, превысило 50,7 %.

ЕСИА — информационная система в Российской Федерации, обеспечивающая санкционированный доступ участников информационного взаимодействия (граждан-заявителей и должностных лиц органов исполнительной власти) к информации, содержащейся в государственных информационных системах и иных информационных системах.

Для того чтобы получить учетную запись в ЕСИА и соответственно начать пользоваться порталом госуслуг необходимо:
Шаг 1:  Заполнить профиль пользователя на портале госуслуг  (указать СНИЛС и данные документа, удостоверяющего личность). Дождаться уведомления о результатах проверки.
Шаг 2  Подтвердить личность одним из способов:
•  обратиться в Центры обслуживания (МФЦ, отделения Почты РФ, Пенсионного фонда, банки);
• получить код подтверждения личности по почте;
• воспользоваться Усиленной квалифицированной электронной подписью.

Также возможна регистрация пользователя при личном обращении в МФЦ - в этом случае будет сразу создана подтвержденная учетная запись.

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