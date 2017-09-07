Что известно о волне телефонного терроризма в Самаре. Коротко
Ни одно из сообщений о минировании не подтвердилось. Ни в Самаре, ни в других городах России.
Однако, волна "телефонного терроризма" не спадает, уже сегодня утром ТАСС сообщил об эвакуации аэропорта и мэрии Якутска, мэрии и нескольких школ Южно-Сахалинска, аэропорта, школ и торговых центров Иркутска.
В Самаре, 12 сентября, после 21 часа, поступили звонки о заминировании семи крупных торговых центров - «Маяк», «Вавилон», «Опера», «Амбар», «Вива-Ленд», «Русь-на-Волге», «Парк-Хаус» и мини-отеля «Оазис».
Люди были успешно эвакуированы из всех торговых центров, которые в это время еще были открыты. Сотрудники экстренных служб и силовики обследовали все объекты. Работа продолжалась всю ночь, ни в одном из центров следов "минирования" и взрывчатки не обнаружено.
Официальных комментариев о происходящем в стране и в регионе пока не было. Представители экстренных служб и силовых ведомств, в разных регионах, в том числе и в Самаре, сообщали анонимно, что звонки производились с помощью IP-телефонии и т.н. виртуальных операторов.
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Вчера, 23:28
Волна сообщений о заминированных торговых центрах прокатилась по России и Самаре
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