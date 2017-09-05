Вчера, 23:28

Волна сообщений о заминированных торговых центрах прокатилась по России и Самаре

Звонки от неизвестных стали поступать в экстренные службы региона около 21:00.

В течение часа поступили сообщения о том, что взрывчатые вещества якобы заложены в «Вива-Ленде», «Парк Хаусе», «Опере», «Маяке», мини-отеле «Оазис», «Руси-на-Волге».

В 22:20 свыше 4000 тысяч посетителей были эвакуированы из ТЦ «Вива-Ленд».

В 22:40 эвакурирован ТЦ «Аврора», перекрыто движение транспорта и трамваев по Революционной.

Около 23:00 был эвакуирован ТЦ «Парк Хаус». По словам очевидцев, многие посетители боулинга не смогли забрать свои вещи, так как эвакуация проходила в большой спешке.

В 23:10 началась эвакуация посетителей из ТЦ «Амбар».

На этот момент,По информации УФСБ, в Самаре поступило восемь звонков о заминировании от неизвестных. На всех объектах сейчас работают спецслужбы и экстренные службы. Идет проверка зданий на наличие взрывчатых веществ.

Волна сообщений о минировании торговых центров и других объектов прокатилась не только по Самаре, но и по всей России. Вечером 12 сентября эвакуация происходила в десятках регионов страны.

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