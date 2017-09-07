Вчера, 18:34

Ростислав Хугаев: "Мы - единственный регион России, где празднуется День дружбы народов"

Во вторник, 12 сентября, губернатор Самарской области Николай Меркушкин провел рабочую встречу с председателем Союза народов Самарской области, почетным строителем России Ростиславом Хугаевым.

В начале встречи Ростислав Хугаев пригласил Николая Меркушкина на празднование Дня дружбы народов, который состоится в воскресенье, 17 сентября, в микрорайоне "Волгарь".

"Самарская область — единственный регион в стране, где на региональном уровне празднуется День дружбы народов. Спасибо Вам, Николай Иванович, мы единственные, кто отмечает этот день на государственном уровне!" — поблагодарил главу региона Ростислав Хугаев.



Председатель Союза народов Самарской области предложил уже в следующем году провести праздник в новом парке Дружбы народов — площадь для торжественных мероприятий рассчитана на 10 тыс. человек. Ростислав Хугаев пригласил главу региона оценить готовность объекта. По его словам, основные работы будут закончены уже в конце сентября.



Глава региона отметил, что Парк дружбы народов станет новой точкой притяжения жителей и гостей города. Появление новой достопримечательности особенно актуально в преддверии проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.



"Поддержка национальной культуры, национальных языков, сохранение дружбы народов будет представлено на Чемпионате мира по футболу как достижение нашей многонациональной страны. Этот парк, безусловно, будет интересен иностранным гостям, и его посещение станет дополнительным хорошим впечатлением о Самаре и регионе", — подчеркнул губернатор.



Ростислав Хугаев отметил, что строящейся парк неоднократно посещали делегации национальных республик и благодарили руководство региона за такое внимание к культуре народов, проживающих на территории Самарской области.



Также основатель ГК "Амонд" рассказал главе региона о том, как развивается жилой район Волгарь. В настоящий момент ведется проектирование и строительство трех новых улиц — Казачьей, Осетинской и Солженицына. Из бюджета региона на строительство новых дорог выделены средства в размере 181 млн рублей.



Кроме того, Ростислав Хугаев рассказал главе региона о работе школы в микрорайоне. Напомним, образовательное учреждение было открыто в прошлом году и стало одной из двух новых школ, построенных в областном центре впервые за последние 20 лет. Глава региона принимал участие в закладке камня и торжественном открытии школы.



Празднование Дня дружбы народов состоится в воскресенье, 17 сентября, в экограде "Волгарь" в Куйбышевском районе г. Самары. Начало мероприятия в 14:00. Вход свободный. Мероприятие организовано администрацией губернатора Самарской области, Домом дружбы народов, Союзом народов Самарской области.

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