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В Самаре представили предварительные проекты будущей пятой очереди набережной

Как сообщает "Самарская газета", строительство пятой очереди набережной предполагается вести на участке от улицы Вилоновской до бассейна ЦСК ВВС.

Первые варианты проектов обсудили на градостроительном совете Самары. Всего их два:

- строить набережную на существующем земельном участке. Тогда ширина прогулочной зоны составит около 30-35 м;

- сделать прогулочную зону эстакадного типа, в этом случае ширина набережной будет более 50 м.

Как рассказал заместитель руководителя департамента градостроительства Самары Сергей Шанов, пример того, как может быть реализован второй вариант, можно увидеть на Ульяновском спуске, где пешеходная зона надстроена над автомобильной парковкой.

"В случае реализации такого варианта проекта не придется затрагивать объекты находящихся рядом предприятий – пивзавода и ГРЭС. На участке от Вилоновской до бассейна ЦСК ВВС есть постройки хозяйственного назначения, лодочная стоянка, размещается поисково-спасательная служба. Есть и неразграниченные участки, которые нужно привести в порядок и поставить на государственный учет", - сказал Сергей Шанов.

Члены градостроительного совета сошлись во мнении, что пятая очередь набережной Самаре нужна, но необходимо учесть несколько важных моментов.



"Прежде всего, надо понять, какую функциональную нагрузку будет нести эта часть прогулочной зоны. И уже после этого принимать решение о выборе итогового варианта проекта. Если это будет просто прогулочная зона, то смысла в ее расширении нет никакого. Если же здесь будут находится кафе, выставочные павильоны, еще что-то, то тут, конечно, потребуется больше места, и это будет финансово оправдано", - считает член правления Самарской региональной общественной организации Союза архитекторов России Леонид Кудеров.

Член союза архитекторов России Юрий Астахов указал на необходимость проведения обследования территории, прежде всего, гидрологического.



"Если мы говорим о расширении береговой линии, то это сложный вопрос. Необходимо учитывать то, как ведет себя течение Волги в этом месте. Второй момент – здесь располагаются уникальные здания пивзавода и ГРЭС. При строительстве их нужно включать в единый ансамбль", - высказал свое мнение Юрий Астахов.

Также председатель правления ГК «Финстрой» Любовь Аристова заметила, что нужно будет учесть и обустройство Ульяновского спуска, которым летом пользуются тысячи самарцев. Большинство из них здесь переправляются за Волгу. Важно будет сохранить переправу для жителей и продумать варианты возобновления движения паромов, которые бы перевозили легковые автомобили.



Многие участники градсовета выступили за то, чтобы провести конкурс, на котором бы рассмотрели другие варианты строительства пятой очереди набережной. Глава Самары Олег Фурсов поддержал эту идею.



"Предложение по конкурсу хорошее. Это позволит отобрать самые лучшие идеи. Также в ближайшее время мы с помощью самарских архитекторов создадим функциональную концепцию, чтобы рассчитать площадь территории, которую необходимо будет осваивать. В ее разработке предлагаю поучаствовать и представителям пивзавода и ГРЭС", - сказал глава города.



Помимо этого, он заметил, что, несмотря на непростую экономическую ситуацию, проект пятой очереди набережной может быть реализован.



"Наши предшественники тоже находились в не самых простых условиях при возведении той же четвертой очереди. Самое главное, чтобы было желание. После утверждения проекта на городском уровне мы представим его губернатору Самарской области. При положительном решении начнется поиск источников финансирования. Это может быть как федеральный бюджет, так и инвестиции заинтересованных бизнес-структур", - подытожил Олег Фурсов.

Члены градостроительного совета сошлись во мнении, что стоит реализовать более дешевый вариант проекта, то есть без уширения береговой полосы.



Кроме того, глава города поручил профильному департаменту и администрации Ленинского района подготовить предложения по обустройству правого берега Волги, куда летом переправляются очень много отдыхающих.

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