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В Самаре все-таки введут запрет на движение большегрузов

Это ограничение предложили ввести в связи с подготовкой к ЧМ-2018. Предполагается, что оно продлится до 14 июня 2018 года, сообщает progorodsamara.ru.

Несмотря на то, что соответствующий закон был принят еще 14 июня, в силу он до сих пор не вступил и продолжает проходить согласование в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог. Как пишет citytraffic.ru, сегодня, 12 сентября, на заседании профильного комитета в губдуме чиновники минтранса пообещали, что через две недели будет разработан проект постановления правительства, а затем выйдет и соответствующий приказ.

Отсрочка вступления в силу запрета, который должен был начать действовать еще с 1 сентября, вызвала недовольство у депутатов, некоторыеиз них даже заподозрили министерство в саботаже принятия данного закона. В ответ на это в минтрансе заявили, что задержка связана с многочисленным обращениями предпринимателей, чей бизнес может пострадать от введения такого запрета.

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