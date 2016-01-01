В Самаре отреставрируют старинное здание городского общества
|63.ru
В Самаре на улице Ленинградской отреставрируют объект историко-культурного наследия «Здание Городского общества», построенный в 1890-х годах, сообщает 63.ru.
Его восстановят в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году.
"Из областного бюджета выделили 21,7 млн рублей на ремонт фасада, кровли, кирпичной кладки, деталей карнизов, наличников. Рабочие заменят окна и двери. Преображение завершат 28 февраля 2018 года", – сообщили в главном управлении организации торгов Самарской области.
Здание расположено на углу улиц Галактионовской, 37 и Ленинградской, 71. Помещения там занимает Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна.
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