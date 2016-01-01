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В Самаре отреставрируют старинное здание городского общества

63.ru

В Самаре на улице Ленинградской отреставрируют объект историко-культурного наследия «Здание Городского общества», построенный в 1890-х годах, сообщает 63.ru.

Его восстановят в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году.

"Из областного бюджета выделили 21,7 млн рублей на ремонт фасада, кровли, кирпичной кладки, деталей карнизов, наличников. Рабочие заменят окна и двери. Преображение завершат 28 февраля 2018 года", – сообщили в главном управлении организации торгов Самарской области.

Здание расположено на углу улиц Галактионовской, 37 и Ленинградской, 71. Помещения там занимает Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна.

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