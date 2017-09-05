В ЦСМ выступит джазовый коллектив из Дании Bangin Bülows Nice Jazz Quartet
21 сентября самарское джазовое "Движение" открывает осенний концертный сезон коллективом из Дании. Концерт пройдет в Центре социализации молодежи (ул. Куйбышева, 131).
Перед самарскими зрителями выступит обладатель национальной музыкальной премии Danish Music Award 2014 в номинации "лучший новый джазовый артист года", ансамбль Bangin' Bülows Nice Jazz Quartet.
Как отмечают организаторы концерта, "на сцене эти "молодые львы" европейского джаза предстают коллективом потрясающей сыгранности, работающим исключительно с авторским материалом и способным как к головокружительной ансамблевой импровизации, так и к выверенной хирургической точности воздействия на слушателя".
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Frederik Emil Bülow (ударные)
Jon Døssing Bendixen (клавишные)
Adrian Christensen (бас)
Mikas Bøgh Olesen (гитара)
Встреча в ВК: https://vk.com/bbnjqjazzconcert
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