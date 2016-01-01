Сегодня, 11:01 5 "Матрица", Валерий Бондаренко и мощи Николая Чудотворца. В Самаре открывается православная выставка
Ежегодная выставка-ярмарка "Благословенная Самара" продлится до 17 сентября. Вход на выставку свободный для всех и на все мероприятия.
Центральной святыней выставки станет ковчег с частицей мощей Святителя Николая Чудотворца. У выставки очень насыщенная и необычная программа, которая будет интересна не только верующим.
Посетители выставки смогут увидеть фильм "Матрица" (!) и прослушать лекцию известного киноведа Валерия Бондаренко "Кинематографические провокации", посетить концерт известного барда Василия Уриевского с его группой Gardina, увидеть спектакль по книге Р.Баха "Чайка по имени Джонатан Ливингстон", встретиться с писателем Солоницыным... Всего за пять дней на выставке запланировано несколько десятков мероприятий - от молебнов до мастер-классов.
Полная программа выставки.
12 сентября (вторник)
10:00-12:00
Презентация книги «Лев Толстой. Пророк без чести». Встреча с автором протоиереем Георгием Орехановым Место проведения: концертный зал (2 этаж)
12:00-13:00
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МОЛЕБЕН в честь открытия выставки. Место проведения: зона центральной Святыни (2 этаж)
15:00-16:00
Встреча с православным писателем Презентация книги «Стояние» Отец Николай Агафонов Место проведения: концертный зал (2 этаж)
16:00-16:30
Молебен у центральной Святыни Место проведения: зона центральной Святыни (2 этаж)
16:30-17:30
Детский концерт ДЕОЦ «Кириллица» Место проведения: концертный зал (2 этаж)
17:30–19:00
Презентация нового издания книги «Цветок Сиона» и книги «В стране хачкаров и монастырей» протоиерея Сергия Гусельникова Место проведения: концертный зал (2 этаж)
Мастер-классы
11:00-13:00
Роспись акрилом «Осеннее настроение» Творческая мастерская «Школа декора» Место проведения: зона мастер-классов (2 этаж)
14:00-16:00
Роспись сумок (втом числе символикой Самарского края) Творческая мастерская рукодельниц ПЦПР «Династия» Место проведения: зона мастер-классов (2 этаж)
13 сентября (среда)
12:00
Работа Дискуссионной площадки «Становление Семьи» Место проведения: vip –зал (2 этаж) Мастер-класс для беременных женщин «В ожидании чуда» Место проведения: (конференц-зал, 3 этаж) Арт-терапия «Рисование волшебными красками» Место проведения: (312 кабинет , 3 этаж)
11:00-11:30
Молебен у центральной Святыни Место проведения: зона центральной Святыни (2 этаж)
13:00-14:00
Встреча с православным писателем Презентация книг «Взыскание погибших» и «Свет, который в себе» Алексей Алексеевич Солоницын Место проведения: концертный зал (2 этаж)
14:00-15:00
Беседа «Мы молимся о беременных. Мы молимся о бездетных» Настоятель Храма прихода Иоанна Богослова (с. Карамышево) Отец Николай Староватых Место проведения: концертный зал (2 этаж)
16:00-16:30
Молебен у центральной Святыни Место проведения: зона центральной Святыни (2 этаж)
16:30-18:00
Концерт автора и исполнителя духовных песен Юлия Славянская Место проведения: концертный зал (2 этаж)
18:00-19:00
Встреча с Православным писателем Сергием Гусельниковым Место проведения: концертный зал (2 этаж)
Мастер-классы
11:00-13:00
«Сувенирная кукла» Творческая мастерская «Школа декора» Место проведения: зона мастер-классов (2 этаж)
14 сентября (четверг)
11:00-11:30
Молебен у центральной Святыни Место проведения: зона центральной Святыни (2 этаж)
11:30-13:00
Встреча с православным писателем Презентация книги Протоиерей Андрей Ткачев Место проведения: концертный зал (2 этаж)
13:00-14:00
Лекция «Образы Христа в зарубежной и отечественной литературы» Леонид Немецев Место проведения: концертный зал (2 этаж)
15:30–17:00
Игра «60 секунд» Интеллектуальное сообщество "Созвездие талантов" Место проведения: концертный зал (2 этаж)
16:00–16:30
Молебен у центральной Святыни Место проведения: зона центральной Святыни (2 этаж)
Мастер-классы
11:00–13:00
Брошь из фоамирана одуванчик «Я хочу, чтобы лето не кончалось» Творческая мастерская «Школа декора» Место проведения: зона мастер-классов (2 этаж)
14:00–17:00
Изготовление и роспись текстильных кукол в народных костюмах Творческая мастерская рукодельниц ПЦПР «Династия» Место проведения: зона мастер-классов (2 этаж)
15 сентября (пятница)
11:30
Молебен у центральной Святыни Место проведения: зона центральной Святыни (2 этаж)
13:30–15:00
Беседа-лекция «Мы за здоровый образ жизни» Место проведения: концертный зал (2 этаж)
15:30–16:00
Творческая встреча «Мотобратия во Христе» Место проведения: интерактивная площадка на улице
16:00–16:30
Молебен у центральной Святыни Место проведения: зона центральной Святыни (2 этаж)
17:00–18:00
Мастер-класс по средневековой кухне Соколова Светлана Место проведения: концертный зал (2 этаж)
18:00–19:00
Лекция «Рога Хаттина: артефакты Крестовых походов» Отец Максим Соколов Место проведения: концертный зал (2 этаж)
Мастер-классы
11:00–13:00
Браслет из сетки «Осенние мечты» Творческая мастерская «Школа Декора» Место проведения: зона мастер-классов (2 этаж)
15:00– 17:00
Цветочный ободок «Маленькой принцессе» Творческая мастерская «Школа Декора» Место проведения: зона мастер-классов (2 этаж)
16 сентября (суббота)
11:30
Молебен у центральной Святыни Место проведения: зона центральной Святыни (2 этаж)
13:00–14:00
Музыкальный лекторий о классической музыке с 18-21 вв. Татьяна Дмитриева Место проведения: концертный зал (2 этаж)
15:00–16:00
Видеолекция о музыке в городском пространстве Центр Творческого развитися «Практика» Место проведения: концертный зал (2 этаж)
16:00–16:30
Молебен у центральной Святыни Место проведения: зона центральной Святыни (2 этаж)
Сцена на улице
10:00–13:00
Детский концерт ДЕОЦ «Победа»
16:00–18:00
Концерт Василия Уриевского и группы Gardina
Мастер-классы
11:00–13:00
Цветы из ткани для декора «Воспоминание о лете» Творческая мастерская «Школа Декора» Место проведения: зона мастер-классов (2 этаж)
14:00–16:00
Создание украшений (бусы, браслеты) «Мир в моей душе» Творческая мастерская рукодельниц ПЦПР «Династия» Место проведения: зона мастер-классов (2 этаж)
17 сентября (воскресенье)
10:30
Мастер-класс ораторского искусства «Пространство развития Практика» Место проведения: концертный зал (2 этаж)
10:00–11:30
Встреча с православным писателем Презентация книги «Самарское знамя» Солоницын Алексей Алексеевич Место проведения: концертный зал (2 этаж)
10:30–11:30
Спектакль «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» Мастерская «Pro Я» Место проведения: Конференц-зал «театр» 3 этаж
11:00–11:30
Молебен у центральной Святыни Место проведения: зона центральной Святыни (2 этаж)
12:00–14:30
Лекция – дискуссия «Кинематографические провокации» Валерий Бондаренко Место проведения: концертный зал (2 этаж)
15:00–16:00
Обсуждение-просмотр фильма «Матрица» «Есть ли духовное измерение в фильме «Матрица» Валерий Бондаренко Место проведения: концертный зал (2 этаж)
15:30–17:00
Лекция-обсуждение «Эволюция театра и его восприятия» Модератор: Валерий Бондаренко. Президиум: Ксения Аитова, Армен Арутюнов. Место проведения: концертный зал (2 этаж)
16:00–16:30
Молебен у центральной Святыни Место проведения: зона центральной Святыни (2 этаж)
20:00–22:30
Спектакль «Камень» «Пространство развития Практика» Место проведения: концертный зал (2 этаж)
Сцена на улице
13:00–14:30
Веселая зарядка Перетягивание каната Соревнования по армлифтингу Мастер-класс по танцам Модератор Денис Новиков
14:00–15:30
Мастерская скульптуры МЦ «Арт-Поток» совместно с организацией «Общее дело»
Мастер-классы
12:00 –15:00
Создание образа благостной женщины: одежда, аксессуары, дизайн (на основе национальных и семейных традиций) Творческая мастерская рукодельниц ПЦПР «Династия» Место проведения: зона мастер-классов (2 этаж)
Время работы выставки: ежедневно с 10.00 до 19.00.
Адрес выставочного центра: ул. Мичурина, 23а.
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