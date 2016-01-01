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"Матрица", Валерий Бондаренко и мощи Николая Чудотворца. В Самаре открывается православная выставка

Ежегодная выставка-ярмарка "Благословенная Самара" продлится до 17 сентября. Вход на выставку свободный для всех и на все мероприятия.

Центральной святыней выставки станет ковчег с частицей мощей Святителя Николая Чудотворца. У выставки очень насыщенная и необычная программа, которая будет интересна не только верующим.

Посетители выставки смогут увидеть фильм "Матрица" (!) и прослушать лекцию известного киноведа Валерия Бондаренко "Кинематографические провокации", посетить концерт известного барда Василия Уриевского с его группой Gardina, увидеть спектакль по книге Р.Баха "Чайка по имени Джонатан Ливингстон", встретиться с писателем Солоницыным... Всего за пять дней на выставке запланировано несколько десятков мероприятий - от молебнов до мастер-классов.

Полная программа выставки.

12 сентября (вторник) 10:00-12:00 Презентация книги «Лев Толстой. Пророк без чести». Встреча с автором протоиереем Георгием Орехановым Место проведения: концертный зал (2 этаж) 12:00-13:00 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МОЛЕБЕН в честь открытия выставки. Место проведения: зона центральной Святыни (2 этаж) 15:00-16:00 Встреча с православным писателем Презентация книги «Стояние» Отец Николай Агафонов Место проведения: концертный зал (2 этаж) 16:00-16:30 Молебен у центральной Святыни Место проведения: зона центральной Святыни (2 этаж) 16:30-17:30 Детский концерт ДЕОЦ «Кириллица» Место проведения: концертный зал (2 этаж) 17:30–19:00 Презентация нового издания книги «Цветок Сиона» и книги «В стране хачкаров и монастырей» протоиерея Сергия Гусельникова Место проведения: концертный зал (2 этаж) Мастер-классы 11:00-13:00 Роспись акрилом «Осеннее настроение» Творческая мастерская «Школа декора» Место проведения: зона мастер-классов (2 этаж) 14:00-16:00 Роспись сумок (втом числе символикой Самарского края) Творческая мастерская рукодельниц ПЦПР «Династия» Место проведения: зона мастер-классов (2 этаж) 13 сентября (среда) 12:00 Работа Дискуссионной площадки «Становление Семьи» Место проведения: vip –зал (2 этаж) Мастер-класс для беременных женщин «В ожидании чуда» Место проведения: (конференц-зал, 3 этаж) Арт-терапия «Рисование волшебными красками» Место проведения: (312 кабинет , 3 этаж) 11:00-11:30 Молебен у центральной Святыни Место проведения: зона центральной Святыни (2 этаж) 13:00-14:00 Встреча с православным писателем Презентация книг «Взыскание погибших» и «Свет, который в себе» Алексей Алексеевич Солоницын Место проведения: концертный зал (2 этаж) 14:00-15:00 Беседа «Мы молимся о беременных. Мы молимся о бездетных» Настоятель Храма прихода Иоанна Богослова (с. Карамышево) Отец Николай Староватых Место проведения: концертный зал (2 этаж) 16:00-16:30 Молебен у центральной Святыни Место проведения: зона центральной Святыни (2 этаж) 16:30-18:00 Концерт автора и исполнителя духовных песен Юлия Славянская Место проведения: концертный зал (2 этаж) 18:00-19:00 Встреча с Православным писателем Сергием Гусельниковым Место проведения: концертный зал (2 этаж) Мастер-классы 11:00-13:00 «Сувенирная кукла» Творческая мастерская «Школа декора» Место проведения: зона мастер-классов (2 этаж) 14 сентября (четверг) 11:00-11:30 Молебен у центральной Святыни Место проведения: зона центральной Святыни (2 этаж) 11:30-13:00 Встреча с православным писателем Презентация книги Протоиерей Андрей Ткачев Место проведения: концертный зал (2 этаж) 13:00-14:00 Лекция «Образы Христа в зарубежной и отечественной литературы» Леонид Немецев Место проведения: концертный зал (2 этаж) 15:30–17:00 Игра «60 секунд» Интеллектуальное сообщество "Созвездие талантов" Место проведения: концертный зал (2 этаж) 16:00–16:30 Молебен у центральной Святыни Место проведения: зона центральной Святыни (2 этаж) Мастер-классы 11:00–13:00 Брошь из фоамирана одуванчик «Я хочу, чтобы лето не кончалось» Творческая мастерская «Школа декора» Место проведения: зона мастер-классов (2 этаж) 14:00–17:00 Изготовление и роспись текстильных кукол в народных костюмах Творческая мастерская рукодельниц ПЦПР «Династия» Место проведения: зона мастер-классов (2 этаж) 15 сентября (пятница) 11:30 Молебен у центральной Святыни Место проведения: зона центральной Святыни (2 этаж) 13:30–15:00 Беседа-лекция «Мы за здоровый образ жизни» Место проведения: концертный зал (2 этаж) 15:30–16:00 Творческая встреча «Мотобратия во Христе» Место проведения: интерактивная площадка на улице 16:00–16:30 Молебен у центральной Святыни Место проведения: зона центральной Святыни (2 этаж) 17:00–18:00 Мастер-класс по средневековой кухне Соколова Светлана Место проведения: концертный зал (2 этаж) 18:00–19:00



Лекция «Рога Хаттина: артефакты Крестовых походов» Отец Максим Соколов Место проведения: концертный зал (2 этаж) Мастер-классы 11:00–13:00 Браслет из сетки «Осенние мечты» Творческая мастерская «Школа Декора» Место проведения: зона мастер-классов (2 этаж) 15:00– 17:00 Цветочный ободок «Маленькой принцессе» Творческая мастерская «Школа Декора» Место проведения: зона мастер-классов (2 этаж) 16 сентября (суббота) 11:30 Молебен у центральной Святыни Место проведения: зона центральной Святыни (2 этаж) 13:00–14:00 Музыкальный лекторий о классической музыке с 18-21 вв. Татьяна Дмитриева Место проведения: концертный зал (2 этаж) 15:00–16:00 Видеолекция о музыке в городском пространстве Центр Творческого развитися «Практика» Место проведения: концертный зал (2 этаж) 16:00–16:30 Молебен у центральной Святыни Место проведения: зона центральной Святыни (2 этаж) Сцена на улице 10:00–13:00 Детский концерт ДЕОЦ «Победа» 16:00–18:00 Концерт Василия Уриевского и группы Gardina Мастер-классы 11:00–13:00 Цветы из ткани для декора «Воспоминание о лете» Творческая мастерская «Школа Декора» Место проведения: зона мастер-классов (2 этаж) 14:00–16:00 Создание украшений (бусы, браслеты) «Мир в моей душе» Творческая мастерская рукодельниц ПЦПР «Династия» Место проведения: зона мастер-классов (2 этаж) 17 сентября (воскресенье) 10:30 Мастер-класс ораторского искусства «Пространство развития Практика» Место проведения: концертный зал (2 этаж) 10:00–11:30 Встреча с православным писателем Презентация книги «Самарское знамя» Солоницын Алексей Алексеевич Место проведения: концертный зал (2 этаж) 10:30–11:30 Спектакль «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» Мастерская «Pro Я» Место проведения: Конференц-зал «театр» 3 этаж 11:00–11:30 Молебен у центральной Святыни Место проведения: зона центральной Святыни (2 этаж) 12:00–14:30 Лекция – дискуссия «Кинематографические провокации» Валерий Бондаренко Место проведения: концертный зал (2 этаж) 15:00–16:00 Обсуждение-просмотр фильма «Матрица» «Есть ли духовное измерение в фильме «Матрица» Валерий Бондаренко Место проведения: концертный зал (2 этаж) 15:30–17:00 Лекция-обсуждение «Эволюция театра и его восприятия» Модератор: Валерий Бондаренко. Президиум: Ксения Аитова, Армен Арутюнов. Место проведения: концертный зал (2 этаж) 16:00–16:30 Молебен у центральной Святыни Место проведения: зона центральной Святыни (2 этаж) 20:00–22:30 Спектакль «Камень» «Пространство развития Практика» Место проведения: концертный зал (2 этаж) Сцена на улице 13:00–14:30 Веселая зарядка Перетягивание каната Соревнования по армлифтингу Мастер-класс по танцам Модератор Денис Новиков 14:00–15:30 Мастерская скульптуры МЦ «Арт-Поток» совместно с организацией «Общее дело» Мастер-классы 12:00 –15:00 Создание образа благостной женщины: одежда, аксессуары, дизайн (на основе национальных и семейных традиций) Творческая мастерская рукодельниц ПЦПР «Династия» Место проведения: зона мастер-классов (2 этаж)





Время работы выставки: ежедневно с 10.00 до 19.00.

Адрес выставочного центра: ул. Мичурина, 23а.

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