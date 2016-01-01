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"Матрица", Валерий Бондаренко и мощи Николая Чудотворца. В Самаре открывается православная выставка

Ежегодная выставка-ярмарка "Благословенная Самара" продлится  до 17 сентября. Вход на выставку свободный для всех и на все мероприятия.

Центральной святыней выставки станет ковчег с частицей мощей Святителя Николая Чудотворца. У выставки очень насыщенная и необычная программа, которая будет интересна не только верующим.

Посетители выставки смогут увидеть фильм "Матрица" (!) и прослушать лекцию известного киноведа Валерия Бондаренко "Кинематографические провокации", посетить концерт известного барда Василия Уриевского с его группой Gardina, увидеть спектакль по книге Р.Баха "Чайка по имени Джонатан Ливингстон", встретиться с писателем Солоницыным... Всего за  пять дней на выставке запланировано несколько десятков мероприятий - от молебнов до мастер-классов.

Полная программа выставки.

12 сентября (вторник)

10:00-12:00   Презентация книги «Лев Толстой. Пророк без чести».   Встреча с автором протоиереем Георгием Орехановым   Место проведения: концертный зал (2 этаж)
12:00-13:00   ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МОЛЕБЕН в честь открытия выставки.  Место проведения: зона центральной Святыни (2 этаж)
15:00-16:00   Встреча с православным писателем  Презентация книги «Стояние»  Отец Николай Агафонов  Место проведения: концертный зал (2 этаж)
16:00-16:30   Молебен у центральной Святыни  Место проведения: зона центральной Святыни (2 этаж)
16:30-17:30   Детский концерт ДЕОЦ «Кириллица»  Место проведения: концертный зал (2 этаж)
17:30–19:00   Презентация нового издания книги «Цветок Сиона» и книги  «В стране хачкаров и монастырей» протоиерея Сергия Гусельникова   Место проведения: концертный зал (2 этаж)
    Мастер-классы
11:00-13:00   Роспись акрилом «Осеннее настроение»  Творческая мастерская «Школа декора»  Место проведения: зона мастер-классов (2 этаж)
14:00-16:00    Роспись сумок (втом числе символикой Самарского края)   Творческая мастерская рукодельниц ПЦПР «Династия»  Место проведения: зона мастер-классов (2 этаж)

13 сентября (среда)

12:00    Работа Дискуссионной площадки «Становление Семьи»  Место проведения: vip –зал (2 этаж)   Мастер-класс для беременных женщин  «В ожидании чуда»  Место проведения: (конференц-зал, 3 этаж)  Арт-терапия «Рисование волшебными красками»  Место проведения: (312 кабинет , 3 этаж)
11:00-11:30    Молебен у центральной Святыни  Место проведения: зона центральной Святыни (2 этаж)
13:00-14:00    Встреча с православным писателем  Презентация книг «Взыскание погибших» и «Свет, который в себе»  Алексей Алексеевич Солоницын  Место проведения: концертный зал (2 этаж)
14:00-15:00   Беседа «Мы молимся о беременных. Мы молимся о бездетных»  Настоятель Храма прихода Иоанна Богослова (с. Карамышево)  Отец Николай Староватых  Место проведения: концертный зал (2 этаж)
16:00-16:30   Молебен у центральной Святыни  Место проведения: зона центральной Святыни (2 этаж)
16:30-18:00    Концерт автора и исполнителя духовных песен  Юлия Славянская                                         Место проведения: концертный зал (2 этаж)
18:00-19:00    Встреча с Православным писателем  Сергием Гусельниковым  Место проведения: концертный зал (2 этаж)
    Мастер-классы
11:00-13:00   «Сувенирная кукла»   Творческая мастерская «Школа декора»  Место проведения: зона мастер-классов (2 этаж)

14 сентября (четверг)

11:00-11:30   Молебен у центральной Святыни  Место проведения: зона центральной Святыни (2 этаж)
11:30-13:00    Встреча с православным писателем  Презентация книги  Протоиерей Андрей Ткачев  Место проведения: концертный зал (2 этаж)
13:00-14:00    Лекция «Образы Христа в зарубежной и отечественной литературы»  Леонид Немецев  Место проведения: концертный зал (2 этаж)
15:30–17:00   Игра «60 секунд»  Интеллектуальное сообщество "Созвездие талантов"  Место проведения: концертный зал (2 этаж)
16:00–16:30   Молебен у центральной Святыни  Место проведения: зона центральной Святыни (2 этаж)
    Мастер-классы
11:00–13:00   Брошь из фоамирана одуванчик «Я хочу, чтобы лето не кончалось»  Творческая мастерская «Школа декора»  Место проведения: зона мастер-классов (2 этаж)
14:00–17:00        Изготовление и роспись текстильных кукол в народных костюмах  Творческая мастерская рукодельниц ПЦПР «Династия»  Место проведения: зона мастер-классов (2 этаж)

 15 сентября (пятница)

11:30   Молебен у центральной Святыни  Место проведения: зона центральной Святыни (2 этаж)
13:30–15:00   Беседа-лекция «Мы за здоровый образ жизни»  Место проведения: концертный зал (2 этаж)
15:30–16:00   Творческая встреча «Мотобратия во Христе»  Место проведения: интерактивная площадка на улице
16:00–16:30   Молебен у центральной Святыни  Место проведения: зона центральной Святыни (2 этаж)
17:00–18:00   Мастер-класс по средневековой кухне  Соколова Светлана  Место проведения: концертный зал (2 этаж)
18:00–19:00

 Лекция «Рога Хаттина: артефакты Крестовых походов»  Отец Максим Соколов  Место проведения: концертный зал (2 этаж)
    Мастер-классы
11:00–13:00   Браслет из сетки «Осенние мечты»  Творческая мастерская «Школа Декора»  Место проведения: зона мастер-классов (2 этаж)
15:00– 17:00    Цветочный ободок «Маленькой принцессе» Творческая мастерская «Школа Декора»  Место проведения: зона мастер-классов (2 этаж)

 16 сентября (суббота)

11:30   Молебен у центральной Святыни  Место проведения: зона центральной Святыни (2 этаж)
13:00–14:00    Музыкальный лекторий о классической музыке с 18-21 вв.  Татьяна Дмитриева  Место проведения: концертный зал (2 этаж)
15:00–16:00    Видеолекция о музыке в городском пространстве  Центр Творческого развитися «Практика»  Место проведения: концертный зал (2 этаж)
16:00–16:30   Молебен у центральной Святыни  Место проведения: зона центральной Святыни (2 этаж)
    Сцена на улице
10:00–13:00   Детский концерт  ДЕОЦ «Победа»
16:00–18:00    Концерт Василия Уриевского и группы Gardina 
    Мастер-классы
11:00–13:00   Цветы из ткани для декора «Воспоминание о лете»  Творческая мастерская «Школа Декора»  Место проведения: зона мастер-классов (2 этаж)
14:00–16:00    Создание украшений (бусы, браслеты) «Мир в моей душе»  Творческая мастерская рукодельниц ПЦПР «Династия»  Место проведения: зона мастер-классов (2 этаж)

17 сентября (воскресенье)

10:30   Мастер-класс ораторского искусства  «Пространство развития Практика»  Место проведения: концертный зал (2 этаж)
10:00–11:30              Встреча с православным писателем  Презентация книги «Самарское знамя»  Солоницын Алексей Алексеевич  Место проведения: концертный зал (2 этаж)
10:30–11:30    Спектакль «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» Мастерская «Pro Я»  Место проведения: Конференц-зал «театр» 3 этаж
11:00–11:30    Молебен у центральной Святыни  Место проведения: зона центральной Святыни (2 этаж)
12:00–14:30    Лекция – дискуссия «Кинематографические провокации»  Валерий Бондаренко  Место проведения: концертный зал (2 этаж)
15:00–16:00    Обсуждение-просмотр фильма «Матрица»  «Есть ли духовное измерение в фильме «Матрица»  Валерий Бондаренко  Место проведения: концертный зал (2 этаж)
15:30–17:00    Лекция-обсуждение «Эволюция театра и его восприятия»  Модератор: Валерий Бондаренко. Президиум: Ксения Аитова, Армен Арутюнов.  Место проведения: концертный зал (2 этаж)
16:00–16:30     Молебен у центральной Святыни  Место проведения: зона центральной Святыни (2 этаж) 
20:00–22:30    Спектакль «Камень»  «Пространство развития Практика»  Место проведения: концертный зал (2 этаж)
    Сцена на улице
13:00–14:30    Веселая зарядка  Перетягивание каната  Соревнования по армлифтингу  Мастер-класс по танцам  Модератор Денис Новиков
14:00–15:30    Мастерская скульптуры  МЦ «Арт-Поток» совместно с организацией «Общее дело»
    Мастер-классы
12:00 –15:00   Создание образа благостной женщины: одежда, аксессуары, дизайн  (на основе национальных и семейных традиций)  Творческая мастерская рукодельниц ПЦПР «Династия»  Место проведения: зона мастер-классов (2 этаж)

Время работы выставки: ежедневно с 10.00 до 19.00.

Адрес выставочного центра: ул. Мичурина, 23а. 

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