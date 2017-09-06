Вчера, 23:41

Высота в Сирии названа в честь офицера, служившего в Самаре

Высота 756 в Сирии получила имя капитана Константинова - он погиб здесь, спасая боевого товарища. Евгений Константинов - капитан Российской армии. Последняя должность - командир батальона в Самарской области. Оттуда в марте он был направлен в командировку в Сирию в качестве военного советника.

3 мая в боестолкновении с террористами, пытаясь помочь раненому боевому товарищу, майору Складану, Евгений Константинов получил шесть пулевых ранений. Капитан Евгений Витальевич Константинов был захоронен с воинскими почестями 7 мая 2017 года в Новосибирске. Посмертно он представлен к награждению орденом Мужества.

На высоте 756 установлен памятник русским офицерам - это первый памятник русским солдатам, погибшим при выполнении воинского долга на сирийской земле. Фотографию памятника опубликовал в своем ЖЖ самарский краевед Олег Ракшин.

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.