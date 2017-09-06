Вчера, 23:08

Экс-депутат от Самары Александр Хинштейн поздравил город с 431-летием

Александр Хинштейн в эксцентричной манере поздравил самарцев с очередным днем рождения города.

В своем Твиттере, бывший депутат Госдумы от партии "Единая Россия" написал:

"Поздравляю всех самарцев с Днём города! Верю, очень скоро чёрное время для Самары закончится и город на Волге вернёт былое величие."

Александр Хинштейн был депутатом Государственной Думы с 2003 по 2016 год. В 2011 году он был избран в Госдуму от Самарской области. Предыдущий созыв он избирался от Нижнего Новгорода. Смена округа связывалась с конфликтом Хинштейна и нижегородских властей. В 2016 году Хинштейн отказался от участия в "праймериз" и выборах в Думу из-за конфликта с региональными властями. После недолгой работы в качестве пресс-секретаря "Единой России", 24 октября 2016 года Александр Хинштейн был назначен советником директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Виктора Золотова.

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