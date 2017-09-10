Журналисты и блогеры оценили работы по реконструкции Ботанического Сада
11 сентября в Ботаническом Саду Самарского Университета прошла большая экскурсия для журналистов и блогеров.
Проректор по развитию кампуса СамГУ имени С. П. Королёва Андрей Антоневич и директор Ботанического сада Светлана Розно рассказали как идет реконструкция.
На первый этап реконструкции правительство Самарской области в 2017 году выделило 80 миллионов рублей. Этап включает выполнение следующих работ: укрепление берега озера для предотвращения сползания дамбы в овраг; ремонт ограждения сада по всему периметру; устройство пешеходных дорожек с гравийной засыпкой на территории сада; организация входной зоны в сад на пересечении улиц Врубеля и Московского шоссе; монтаж освещения и видеонаблюдения на территории сада и расчистка сада от сорной растительности. Особенно подчёркивается, что во время работ не будут затронуты уникальные природные зоны, созданные на территории сада. Работы идут в полном соответствии с законом и под постоянным контролем работников ботанического сада.
Работы первого этапа ведутся в Саду с середины августа. Планируется завершить основные работы к декабрю этого года. Открытие Сада для посетителей пройдет в апреле-мае 2018 года. В работе по благоустройству активное участие примут и представители Российских студенческих отрядов - до открытия они помогут расчистить территорию сада от сорняков и высадят растения.
Фотографии из блога Нины Дюковой
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