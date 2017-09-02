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Создателем "группы смерти" в Тольятти оказалась восьмиклассница

Представитель МВД России Ирина Волк сегодня рассказала о деятельности МВД по поиску закрытых групп в соцсетях и их организаторов.

Полицейским в Самарской, Нижегородской и Владимирской областях удалось выявить организаторов закрытых групп, склонявших подростков к действиям, опасным для их жизни и здоровья.

По словам Ирины Волк, организаторами "групп смерти" во всех случаях были подростки 14-15 лет:

"В Самарской области ученица 8 класса одной из школ города Тольятти зарегистрировалась в социальной сети, используя абонентский номер своего отца. Фотографии для размещения в анкете нашла в Интернете. Узнав от одноклассниц о закрытых группах, школьница вступила в одну из них. Затем начала вести переписку с пользователями подросткового возраста, давая "задания", которые должны были привести их к трагическому финалу. Опасная переписка была вовремя пресечена полицейскими.

Во всех этих случаях полицейские успели выявить и пресечь необдуманные действия подростков, предотвратив необратимые последствия для участников переписки.

Несостоявшиеся "кураторы", не достигшие возраста уголовной ответственности, поставлены на профилактический учет в комиссиях по делам несовершеннолетних, ведется работа с их родителями. Некоторые из них по решению суда будут помещены в центры временного содержания для малолетних правонарушителей или в специальные учебные заведения закрытого типа", - подчеркнула Ирина Волк.

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