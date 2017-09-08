Вчера, 17:32

"Самарские коммунальные системы" хотят снести Дядю Степу

volga.news/

Более 55 детских площадок, свыше 160 гаражных комплексов и почти 70 мини-магазинов, кафе и торговых павильонов в Самаре, а также скульптура "Дядя Степа" на Ленинградской могут быть снесены по требованию "Самарских коммунальных систем", пишет Волга Ньюс со ссылкой на "Самарское обозрение".

9 августа СКС направили письмо заместителю прокурора Самарской области Андрею Шевцову с просьбой обратить внимание на факты наличия незаконных строений в охранной зоне городских систем водоснабжения и водоотведения.



В письме, сопровождаемом многостраничным перечнем проблемных объектов, говорится о массовости таких случаев и о том, что происходящее является грубейшим нарушением норм СНИП и СанПиН.



Необходимость принять срочные меры СКС обосновывают тем, что размещение на сетях объектов повреждает сети, приводит к росту количества аварий и, главное, препятствует их своевременному устранению, создавая опасность как для здоровья и жизни людей, так и для обеспечения городских районов благами цивилизации.



В прокуратуре Самарской области подтвердили факт получения письма. "В течение 30 дней будет проводиться проверка, по итогам которой на обращение будет дан ответ и - при подтверждении фактов нарушения законодательства - приняты меры", - заявили в ведомстве.



По оценке опрошенных "СО" экспертов, включение в проблему прокуратуры области может сдвинуть ситуацию с мертвой точки. За радикальные меры в виде сноса самостроев ратуют все опрошенные "СО" управляющие компании. Более того, коммунальщики уверены, что если инициатива СКС встретит поддержку прокуратуры, то к борьбе за наведение порядка на сетях присоединятся и остальные работающие в Самаре сетевые компании.



Обсуждение темы различных строений на жизненно важных коммуникациях в Самаре активизировалось в прошлом году. Поводом для этого стали массовые сносы властями Москвы аналогичных объектов. В феврале 2016 года мэрия столицы демонтировала более 100 торговых павильонов, которые чиновники сочли "незаконно возведенными" еще в 1990-е годы на инженерных сетях и над технической зоной метро и "представляющими опасность для москвичей".



Как отмечает издание, в Самаре такие объекты присутствуют практически во всех районах города, зачастую порождая совершенно абсурдные ситуации. В частности, прямо на водонапорном коллекторе на "самарском Арбате" - ул. Ленинградской - сооружен памятник Дяде Степе, довольно популярный у гуляющих там жителей города, особенно семей с детьми.



"Массовое присутствие в санитарных зонах гаражей носит стихийный характер, а огромное количество построенных на потенциально опасных участках детских площадок свидетельствует о степени хаоса и отсутствии контроля и управления над процессом их установки", - пишет "Самарское обозрение".

Теги: коммунальные службы, снос, памятник, самара

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