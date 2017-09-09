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Троллейбусы вернутся на Московское шоссе не раньше ноября

Как сообщает ProGorodSamara.ru, в администрации Самары рассказали о том, вернутся ли троллейбусы на Московское шоссе и когда это может произойти.

Напомним, из-за строительства двухуровневой развязки на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова, троллейбусы, в частности маршруты № 4 и № 12, пустили по улице Стара-Загора.

Несмотря на то, что на прошлой неделе развязку полностью открыли, троллейбусы пока не спешат возвращать на прежний маршрут. Это связано с тем, что при строительстве тоннеля были демонтированы опоры контактной сети.

Как пишет Samru.ru, установка новых начнется не раньше ноября, уже после возвращения памятника-самолета Ил-2.

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