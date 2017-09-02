В Самаре откроется выставка к 55-летию клуба "ГМК-62"
12 сентября в галерее «Новое пространство» Самарской областной библиотеки откроют выставку «Молодые художники. ГМК-62. 55 лет спустя», посвященную юбилею Городского молодежного клуба.
В экспозицию вошли работы художников - «шестидесятников» Городского молодежного клуба - Нурахатима Бикулова, Вениамина Клецеля, Вадима Сушко, Анатолия Песигина, Юрия Андреева, Евгения Березина, Георгия Кикина, Виктора Панидова.
В 1962 году по инициативе передовой части городской интеллигенции в Куйбышеве появился Городской молодежный клуб, прославившийся под названием «ГМК-62».
«На его («ГМК-62») счету такие знаковые события, как концерты Владимира Высоцкого, конкурс молодых пианистов имени Дмитрия Кабалевского, Грушинский фестиваль, первая в стране выставка детского рисунка. В клубе состояли фотографы, артисты, художники, музыканты, спортсмены, многие из них стали известными и признанными мастерами своего дела» - вспоминает Валентина Воронова, в прошлом один из участников «ГМК-62».
Выставка организована при поддержке Правительства Самарской области, Администрации г.о. Самара, Общественной палаты Самарской области.
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