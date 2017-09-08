День города - 2017. Большой фоторепортаж Нины Дюковой
Сегодня в Самаре прошли масштабные мероприятия, посвящённые Дню города. Основные празднования развернулись на второй очереди набережной Волги. Публикуем подробный фотоотчет с праздника, сделанный известным самарским блогером Ниной Дюковой.
Жителей и гостей города приехали поздравить губернатор Самарской области Николай Меркушкин, председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов, заместитель Главнокомандующего Воздушно-космическими силами Российской Федерации - командующий Военно-воздушными силами, генерал-лейтенант Андрей Юдин, глава Самары Олег Фурсов, генеральный директор РКЦ "Прогресс" Александр Кирилин, Герой России, лётчик-космонавт Олег Кононенко и почётные гости.
Центральным событием стало феерическое авиашоу, которое состоялось по инициативе и при поддержке главы региона. Посмотреть показательные полёты авиации ЦСК ВВС и Военно-космических сил России смогли более 50 тысяч человек.
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