Вчера, 20:00

В воскресенье, 10 сентября в Самаре отмечали День города. Запасной столице России исполнился 431 год.

Глава региона приехал на вторую очередь набережной поздравить жителей города с праздником. Также на сцену поднялись командующий военно-воздушными силами, заместитель главнокомандующего воздушно-космическими РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин, председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов, глава Самары Олег Фурсов, депутаты Государственной думы, почетные граждане города, послы чемпионата мира по футболу 2018 года.

"Уважаемые самарцы и гости нашего города! — обратился к собравшимся губернатор, — Мы сегодня делаем все, чтобы Самара развивалась и процветала, чтобы город подготовился к ЧМ. Это будет огромный праздник. Не только для города и страны, но и для всего мира, более четырех миллиардов болельщиков, будут следить за тем, что происходит в том числе на самарской земле. И мы сделаем все для того, чтобы о нас остались самые хорошие впечатления".

Глава региона напомнил, что город впервые отмечает праздник в статусе "Города трудовой и боевой славы". В прошлом году инициативу ветеранов и губернатора Николая Меркушкина поддержал президент Владимир Путин и Самаре было присвоено это высокое звание.

"Я хотел бы всех вас поздравить с этим событием. — сказал Николай Меркушкин, — Самарцы всегда стремились быть лидерами, быть победителями и мы всегда этого добивались. Мы сегодня признанная космическая столица страны, мы восстанавливаем наше автомобилестроение, мы развиваем нефтехимию, мы благоустраиваем наши города. Я уверен Самара будет притягательным центром для многих людей живущих, как в нашей стране, так и зарубежом. Я хочу еще раз выразить вам благодарность за ваш труд, за вашу активную жизненную позицию. Вместе мы сделаем все, чтобы наша земля, наша малая родина процветала!"

Затем губернатор вручил дипломы и грантовые сертификаты на 200 тыс. руб. деятелям культуры и искусства за проекты, прославляющие Самару на всероссийском и международном уровне. Среди награжденных были руководитель Центра поддержки демократических молодежных инициатив Екатерина Асташина, проект — передвижная историко-документальная выставка "1917 год в Самарской губернии: люди, общество"; директор детской музыкальной школы № 12 Ирина Чуракина, проект — 6-й фестиваль детско-юношеских духовых оркестров "Марш победы"; доцент кафедры актерского искусства Самарского государственного института культуры Ирина Сидоренко, проект — 5-й международный молодежный театральный фестиваль спектаклей малых форм "Театромагия"; руководитель автономной некоммерческой организации Ассоциация развития и поддержки музыкантов Поволжья, заслуженный артист Самарской области Сергей Войтенко, проект — международный конкурс "Виват, баян!"; генеральный директор центра рекламы и дизайна "Ov27" Ольга Казак, проект -18-й международный фестиваль моды и театрального костюма "Поволжские сезоны Александра Васильева"; представительница регионального общественного учреждения "Центр духовно-нравственного воспитания "Слово" Наталья Филатова, проект — подготовка и проведение в Самаре традиционного всероссийского литературного форума "Толстовские чтения".

Также благодарственное письмо губернатора Самарской области и сертификат на выплату поощрения 150 тыс. руб. Николай Меркушкин вручил чемпионке мира по художественной гимнастике Ксении Поляковой, которая завоевала золотую медаль в составе сборной России по групповым упражнениям. Кроме того, губернатор подчеркнул, что премия в 100 тыс. руб. будет вручена и тренеру самарской гимнастки.

Глава города Олег Фурсов в своем выступлении особо отметил те грандиозные изменения, которые происходят Самаре в последнее время: "Мы видим, что мечты, самые смелые, самые невероятные, сбываются на наших глазах. Пройдет еще совсем немного времени и город приобретет совершенно другой вид. Он будет выглядеть как самый современный, самый лучший российский город!"

После окончания церемонии награждения состоялось уникальное авиашоу. В небо над Волгой для выполнения полетов и фигур высшего пилотажа поднялась авиация ЦСК ВВС Самары Завершили "воздушную" программу полеты авиационных групп Военно-космических сил Министерства обороны Российской Федерации. Вертолеты Минобороны России Ми-28 "Ночной охотник" и Ка-52 "Аллигатор", накануне прилетевшие из Тверской области, впервые показали фигуры высшего пилотажа в Самаре. В воздушном представлении также приняли участие четыре вертолета Ми-2, вертолет Ми-8, и легендарный самолет Ан-2.

Покидая набережную губернатор принимал поздравления от жителей с Днем города и слова благодарности за организованное авиашоу. Среди горожан встретился и член паралимпийской сборной России Владимир Глухов, во время фестиваля iВолга он по решению губернатора получил сертификат на автомобиль Lada Vesta. Сегодня глава региона передал машину спортсмену.

Торжества сегодня продлятся до самого вечера. Для жителей и гостей города подготовлена разнообразная и интересная программа. Вечером Самару с Днем города поздравит популярная российская группа "Дискотека Авария". А в 22:00 небо над Волгой раскрасит праздничный фейерверк.

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