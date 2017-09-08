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В Самаре реставрируют памятник Чапаеву

В областной столице повели итоги конкурса по выбору подрядчика для реконструкции памятника Чапаеву, который расположен возле драмтеатра, сообщает 63.ru.

«Заявку на участие в торгах подала только одна компания – «Научно-производственное управление СамараРеставрация». С этим ООО и будет заключен контракт на выполнение работ», – уточнили в управлении организации торгов мэрии Самары.

Стоимость контракта – 13,64 млн рублей.

Подрядчику предстоит отреставрировать постамент – мраморную плитку и гранитный пол, а также скульптуру Василия Чапаева и красноармейцев.

При этом, судя по документам, скульптурную группу на время работ демонтировать с постамента не будут. Специалисты «оденут» памятник в строительные леса.

Также нужно будет заново изготовить из бронзы штыки, пулеметы, ремни и шашки.

Все работы должны быть завершены не позднее 15 декабря этого года.

Напомним, памятник знаменитому красному командиру в Самаре установили к пятнадцатилетию Октябрьской революции в 1932 году. Над созданием трудились архитектор Иосиф Лангбард и скульптор Матвей Манизер (он же создал в Самаре памятники Куйбышеву и Ленину).

Для создания лица Чапаева Манизеру позировал сын Чапаева, Александр, внешне похожий на отца. Для образа красногвардейца-башкира, поднимающегося с земли, скульптору позировал слушатель Ленинградской военно-медицинской академии и башкирский поэт Гайса Юсупов.

На момент создания монумент был одним из самых крупных в стране (высота 10 м, размеры основания 17 на 22 м).

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