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В Самарской области проходят выборы депутатов в районные советы

В воскресенье, 10 сентября, в Самарской области проходит единый день голосования. В 21 избирательной кампании примут участие 22 депутата, сообщает 63.ru.

Отдавать голоса за народных избранников будут в Куйбышевском, Ленинском и Кировском районах, в Жигулевске, а также в Богатовском, Большечерниговском, Исаклинском, Кошкинском, Красноярском, Нефтегорском, Пестравском, Ставропольском, Сызранском и Челно-Вершинском районах.

"Кроме выборов депутатов, в селе Виловатое Богатовского района пройдет референдум. В повестке заседания – вопрос самообложения жителей", – рассказали в облизбиркоме Самарской области.

Напомним, что любая агитация в день голосования запрещена. Обо всех нарушения выборного законодательства можно сообщить по горячей телефонной линии Главка: 278-13-40.

Теги: выборы, голосование, районы, самарская область

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