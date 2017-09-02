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В Самаре задержан преступник, находящийся в федеральном розыске

Сотрудники вневедомственной охраны во время патруля в Ленинском районе заметили подозрительного мужчину. При виде служебного автомобиля он начал нервничать и попытался скрыться, пишет 63.ru.

Патрульных заинтересовало такое поведение прохожего. Они задержали его. Во время проверки документов стражи порядка выяснили, что 38-летний житель Тольятти с апреля находится в федеральном розыске.

"Весной осужденный не прибыл в одну из колоний ФСИН", – рассказали представители Росгвардии.

Патрульные доставили преступника в отдел полиции. Правоохранители передали беглеца сотрудникам ФСИН.

Теги: побег, задержан, полиция, самара

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