В Самаре задержан преступник, находящийся в федеральном розыске
Сотрудники вневедомственной охраны во время патруля в Ленинском районе заметили подозрительного мужчину. При виде служебного автомобиля он начал нервничать и попытался скрыться, пишет 63.ru.
Патрульных заинтересовало такое поведение прохожего. Они задержали его. Во время проверки документов стражи порядка выяснили, что 38-летний житель Тольятти с апреля находится в федеральном розыске.
"Весной осужденный не прибыл в одну из колоний ФСИН", – рассказали представители Росгвардии.
Патрульные доставили преступника в отдел полиции. Правоохранители передали беглеца сотрудникам ФСИН.
Теги: побег, задержан, полиция, самара
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