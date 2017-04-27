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Над Самарой летали боевые вертолеты

Сегодня днем многие самарцы видели над Волгой и городом два боевых вертолета, выполнявших различные маневры и фигуры пилотажа на малых высотах. 

Вертолеты - Ми-28 "Ночной охотник" и Ка-52 "Аллигатор" являются современными боевыми машинами, поступившими на вооружение Российской армии в последние годы и успешно выполнявшие боевые задачи в локальных конфликтах. 

Полеты на малых высотах над жилыми районами -  это впечатляющая репетиция авиашоу, которое самарцы смогут увидеть завтра, в день города на набережной Волги. 

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