Сегодня, 18:39

Над Самарой летали боевые вертолеты

Сегодня днем многие самарцы видели над Волгой и городом два боевых вертолета, выполнявших различные маневры и фигуры пилотажа на малых высотах.

Вертолеты - Ми-28 "Ночной охотник" и Ка-52 "Аллигатор" являются современными боевыми машинами, поступившими на вооружение Российской армии в последние годы и успешно выполнявшие боевые задачи в локальных конфликтах.

Полеты на малых высотах над жилыми районами - это впечатляющая репетиция авиашоу, которое самарцы смогут увидеть завтра, в день города на набережной Волги.

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