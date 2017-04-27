Над Самарой летали боевые вертолеты
Сегодня днем многие самарцы видели над Волгой и городом два боевых вертолета, выполнявших различные маневры и фигуры пилотажа на малых высотах.
Вертолеты - Ми-28 "Ночной охотник" и Ка-52 "Аллигатор" являются современными боевыми машинами, поступившими на вооружение Российской армии в последние годы и успешно выполнявшие боевые задачи в локальных конфликтах.
Полеты на малых высотах над жилыми районами - это впечатляющая репетиция авиашоу, которое самарцы смогут увидеть завтра, в день города на набережной Волги.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
Вчера, 11:55
Двух мужчин, попавших под поезд, будут опознавать по остаткам их сотовых телефонов
Комментариев: 0
|Розыск: в Самаре пропал 16-летний подросток
9 августа 2017, 13:24
|В Самаре ищут скрывшегося водителя
12 июля 2017, 09:47
|Семьям погибших и пострадавших в ДТП в Татарстане выплатят компенсации
3 июля 2017, 09:16
|Одного пострадавшего госпитализировали после аварии в Жигулевске
27 апреля 2017, 14:06