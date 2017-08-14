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ХК "Лада" в результативном матче уступил "Металлургу"

В пятницу, 8 сентября, ХК "Лада" на домашнем льду уступил "Металлургу" из Магнитогорска, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Встреча стала второй для команд в нынешнем сезоне. В первой победу со счетом 5:4 одержали уральцы. Ворота магнитогорской команды, как и в той игре, защищал Илья Самсонов.

На седьмой минуте Евгений Тимкин завершил свой проход вдоль левого борта броском в дальнюю "девятку", а спустя минуту Сергей Мозякин бросил практически с нулевого угла, и шайба от щитков Александра Лазушина вкатилась в сетку. После этого Артис Аболс взял тайм-аут и заменил голкипера: место в воротах впервые в сезоне занял Евгений Иванников.

На 10-й минуте Никита Филатов броском сходу не оставил шансов Самсонову — 1:2 (волжане реализовали большинство, а Филатов забросил первую в сезоне шайбу). В оставшееся до окончания стартового периода время "Лада" много атаковала, создавала моменты, но счет так и не изменился.

Начало второго периода вновь ошеломило хозяев — к середине двадцатиминутки Мэтт Эллисон и Томаш Филиппи забросили две шайбы. После этого волжане провели хороший отрезок, и шайба Чарльза Геноуэя (канадец открыл счет голам за "Ладу"), казалось, вернула им надежду, но в концовке периода Денис Платонов увеличил преимущество магнитогорцев до трех шайб.

В третьем периоде хозяева, вернув в ворота Лазушина, при активной поддержке трибун, много атаковали, забросили третью шайбу (Кристапс Сотниекс). В концовке тольяттинцы были близки к тому, чтобы сократить счет до минимума, но он не изменился — 3:5 победа "Металлурга".

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