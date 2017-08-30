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При столкновении трех большегрузов в Сергиевском районе пострадали их водители

tvoe-avto.com

В пятницу, 8 сентября, в пятом часу вечера на 1094-м километре автодороги произошло столкновение большегрузов МАЗ, Рено и Вольво, сообщает tvoe-avto.com.

Спровоцировал аварию водитель автомашины МАЗ, который допустил выезд большегруза на встречную полосу.

В результате столкновения пострадали водители грузовых автомобилей. Все машины получили серьезные механические повреждения.

После дорожно-транспортного происшествия движение по трассе было затруднено.

Теги: дтп, трасса, м-5, самарская область

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