При столкновении трех большегрузов в Сергиевском районе пострадали их водители
|tvoe-avto.com
В пятницу, 8 сентября, в пятом часу вечера на 1094-м километре автодороги произошло столкновение большегрузов МАЗ, Рено и Вольво, сообщает tvoe-avto.com.
Спровоцировал аварию водитель автомашины МАЗ, который допустил выезд большегруза на встречную полосу.
В результате столкновения пострадали водители грузовых автомобилей. Все машины получили серьезные механические повреждения.
После дорожно-транспортного происшествия движение по трассе было затруднено.
Теги: дтп, трасса, м-5, самарская область
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