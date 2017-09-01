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Певица из Самары прошла на шоу «Голос»

Слепые прослушивания на популярное шоу «Голос» прошла певица из Самары Алла Меунаргия, солистка группы «Алла Костина», сообщает "КП в Самаре". Ее выступление понравилось Леониду Агутину и Пелагее, именно они повернулись к певице.

31-летняя вокалистка представила свою версию песни «Гостей из будущего» «Зима в сердце» и не прогадала. После выступления Алла поделилась впечатлениями со зрителями.

"Я вся горю, на самом деле там (на сцене) все не так, как ты представляешь, немножко в бреду - все происходит очень быстро. Ты не успеваешь открыть рот, а все уже закончилось", - отметила конкурсантка.

Несмотря на успешное, на первый взгляд выступление, девушка осталась недовольна собой – по ее мнению, в самом начале она «лажала». После голосования участница выбрала в наставники Пелагею, не испугавшись непредсказуемого характера звезды.

"Думаю, Пелагея сможет раскрыть весь мой потенциал. Надеюсь, что я с ней договорюсь", - пояснила свой выбор Алла.

Интересно, что выступление самарской певицы на шоу центрального канала наверняка стало для родных певицы сюрпризом - родители и сестра самарчанки об этом даже не подозревали.

На официальном сайте группы говорится, что сейчас «Алла Костина» - это большая творческая коллаборация, включающая музыкантов, аранжировщиков, художников, фотографов, стилистов, дизайнеров и хореографов.

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