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В Красноглинском районе на въезде демонтировали надпись «Самара»

В пятницу, 8 сентября, на одном из въездов в областную столицу начали демонтировать многометровые буквы «Самара», пишет "КП в Самаре".

На фотоснимках, размещенных в соцсетях очевидцами, видно, что буквы снимают с места с помощью крана, а рядом припаркован грузовик, на котором, видимо, их собираются перевозить.

Напомним, ранее сообщалось, что все шесть стел на въездах в Самару также должны привести в порядок к чемпионату мира по футболу 2018 года. Работы собираются завершить до декабря, судя по информации с сайта госзакупок.

На Красной Глинке городские власти обещали заменить надпись «Самара», обновить световую опору и освещение. Затем рабочие приведут в порядок надписи в районе поселка Стройкерамика, на Мехзаводе и в Куйбышевском районе города на 116 км.

По плану, металлические буквы и вертикальные элементы стел изготовят из нержавеющей стали, а вокруг сделают газоны и посадят цветы. А буквально на прошлой неделе на Южном шоссе напротив ТЦ «Амбар» установили информационный указатель «Самара».

Теги: благоустройство, чемпионат, самара

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