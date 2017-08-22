Вчера, 20:33

Николай Меркушкин запустил новое производство компании «Самаранефтегаз»

В пятницу, 8 сентября, губернатор Николай Меркушкин находится с рабочим визитом в Большечерниговском районе. В рамках поездки глава региона принял участие в запуске пункта налива нефти на Северо-Флеровском нефтяном месторождении, сообщает Волга Ньюс.

Как пояснил Николаю Меркушкину генеральный директор «Самаранефтегаза» Гани Гилаев, современная, высокотехнологичная площадка в нескольких километрах от Большой Черниговки построена для сбора продукта с двух скважин Северо-Флеровского месторождения нефти.

«Производительность пункта налива нефти – 500 тонн в сутки, или более 150 тыс тонн в год. Здесь предусмотрено разгазирование нефтяной жидкости и налив в автоцистерны», - пояснил он. Глава компании добавил, что после очистки нефть будет поступать в трубопроводы «Транснефти».

Гани Гилаев подчеркнул: «Самаранефтегаз» пришла в Большечерниговский район всерьез и надолго. По его словам, до конца года «Самаранефтегаз» запустит на Северо-Флеровском месторождении две новые скважины, а в 2018-м – еще одну, что в итоге позволит нарастить добычу на месторождении до 50 тыс. тонн в год.

Глава компании рассказал, среднесуточная добыча «черного золота» на самарской земле с 2012 года выросла на 15%, соответственно, выросла сумма отчислений в региональный бюджет. В настоящий момент «Самаранефтегаз» - один из крупнейших налогоплательщиков в регионе.

Отдельное внимание главы региона Гани Гилаев обратил на то, что пункт налива нефти соответствует мировым стандартам промышленной и экологической безопасности.

«Все объекты, которые проектируются на самарской земле, учитывают высокие стандарты экологии. Этому «Роснефть» уделяет самое пристальное внимание», - заверил он.

После осмотра площадки Николай Меркушкин, Гани Гилаев, а также министр промышленности и технологий региона Сергей Безруков и глава Большечерниговского района Галина Перова нажатием кнопки запустили в работу пункт налива нефти.

Теги: губернатор, нефть, самаранефтегаз, самарская область

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