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Самарская область вошла в ТОП-10 регионов с наиболее эффективной налоговой политикой

Самарская область стала одним из лидеров рейтинга PwC, ранжировавшего регионы РФ по степени эффективности налоговой политики. Исследование агентства было опубликовано РБК. С показателем 133,5 балла губерния поделила 9-10 места с Амурской областью.

Войти в ТОП-10 Самарской области позволило активное расширение налоговой базы, которое производится под непосредственным руководством губернатора Николая Меркушкина. Выполняя его поручения, правительство региона использует меры стимулирования бизнеса, предоставляя компаниям налоговые льготы. Таким образом, активно поддерживается экономический рост, увеличивается социальная стабильность и повышается конкуренция.

Регионом с самой эффективной налоговой политикой по итогам 2016 года признана Москва, на втором месте — Ханты-Мансийский автономный округ, на третьем — Московская область.

Самую слабую налоговую политику власти проводят в Ульяновской, Астраханской областях, Республике Марий Эл, Северной Осетии и Мурманской области (сохраняет последнее место в рейтинге второй год подряд).

Все пять регионов, замыкающих рейтинг, являются высокодотационными, указывают эксперты, они не имеют стимулов для работы над собственной налоговой базой.

Для составления рейтинга было выбрано шесть налогов, поступления от которых направляются в региональный бюджет. За применение каждой налоговой меры региону начисляется от 0 до 30 баллов: чем больше доходов бюджету приносит налог, тем выше балл.

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