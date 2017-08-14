9 сентября экстремальный марафон «Хрящевка Challenge» состоится уже в статусе международного
За пять лет спортивное шоу стало уже узнаваемым брендом, еще одной визитной карточкой региона. Если в 2013 году на участие в соревнованиях было заявлено всего 200 человек, то в 2017 — уже более одной тысячи. Плюс — болельщики и фанаты экстремального марафона.
Соревнования традиционно пройдут неподалеку от села Хрящевка, в 45 км от Тольятти и в 95 — от Самары. Марафонцы преодолеют трассы на дистанциях 4,4 км и 10,5 км по пересеченной местности с разными препятствиями, водными и грязевыми участками, колючими кустами и автомобильными покрышками — всего более 20 тематических участков и более 100 препятствий.
Главное условие для каждого спортсмена — подготовить креативный костюм. Прежде темами соревнований были «Голливуд», «Рок-н-ролл», «СкаZкa», в этом году заявлен Cosmos Challenge.
По словам организатора забега Игоря Поварова, юбилейный марафон ознаменуется еще большим драйвом и весельем — на трассах участники смогут развить небывалую «космическую» скорость как индивидуально, так и в команде.
«Также не нужно забывать, что бесконечность — не предел. И для самых подготовленных экстремальщиков мы срежиссировали трилогию звездных препятствий на 21 км, и передвигаться вы будете и на своих двух, и на железных двух, и даже вплавь!» — говорится в анонсе марафона.
Еще один сюрприз — чемпионат по болотному футболу, который впервые пройдет в рамках марафона. Готовится и детский забег — «Млечный путь». Особую атмосферу экстремальному шоу зададут местные рок-группы.
Теги: марафон, соревнования, экстрим, самара, тольятти
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