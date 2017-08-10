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Под Сызранью пассажирский поезд Пермь-Адлер сбил 12 коров

В пятницу, 8 сентября, около полуночи, в районе пос. Новогубинск Сызранского района пассажирский поезд № 353 Пермь — Адлер сбил насмерть 10 коров, которые находились на железнодорожных путях.

Еще две коровы получили травмы, но остались живы, сообщает Волга Ньюс со ссылкой на пресс-службе Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

По данным полицейских, на перегоне ст. Шигоны — ст. Губино машинист, выезжая из-за поворота, увидел на путях коров и экстренно затормозил, но избежать наезда на животных не удалось.

"Следственно-оперативная группа установила, что коровы принадлежат фермерскому хозяйству, расположенному неподалеку от места происшествия, — пояснили в Сызранском ЛО МВД России на транспорте. — Со слов работников хозяйства, часть животных сбежала и оказалась на путях".

Также полицейские уточнили, что задержка поезда из-за происшествия составила почти полтора часа.

Теги: поезд, животные, гибель, железная дорога, сызрань

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