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Губернатор поздравил самарцев с Днем Города

Поздравление Губернатора Самарской области Н.И. Меркушкина жителей г.о. Самара с Днем города (10 сентября 2017 года)

Дорогие самарцы! Примите мои самые теплые, сердечные поздравления с Днем города!

Этот праздник дарит всем жителям нашего областного центра чувство единства и сплоченности, причастности к исторической судьбе родного города, к его великим свершениям.

В прошлом году при поддержке Президента России Владимира Владимировича Путина Самара была удостоена почетного звания «Город трудовой и боевой славы». Богатая и насыщенная история городского округа, удивительные судьбы людей, строивших и развивавших Самару, вписаны золотыми буквами в летопись России.

Сегодня Самара - важный экономический, транспортный, научный и культурный центр страны, обладающий большим потенциалом развития.

Уникальные возможности открывает перед мегаполисом подготовка и проведение Чемпионата мира по футболу. Это исторический шанс для развития Самары и всего нашего региона, важный инструмент, позволяющий решить многие городские проблемы, копившиеся годами, в сфере дорожно-транспортной инфраструктуры, коммунального хозяйства, благоустройства территории.

Мировое первенство выходит далеко за рамки спортивного мероприятия, так как оставит нам колоссальное наследие, которое будет служить жителям города и всей области многие десятилетия.

Мы и дальше будем делать все для того, чтобы сделать Самару комфортным для жизни, динамично развивающимся городом европейского уровня.

Нам предстоит много и слаженно работать. Уверен, что все у нас получится. Жителей Самары всегда отличали трудолюбие, патриотизм, умение сплотиться во имя достижения высоких целей, ответственный, творческий подход к делу.

От всей души желаю вам претворения в жизнь всего задуманного! Здоровья вам, добра, мира и веры в победу, веры в будущее Самары!

Губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин

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