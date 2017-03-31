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Двух мужчин, попавших под поезд, будут опознавать по остаткам их сотовых телефонов

Как сообщил заместитель Куйбышевского транспортного прокурора Виталий Лащенко, 7 сентября, в 23:20 произошло смертельное происшествие. Электровоз сбил насмерть двух мужчин.

Виталий Лащенко:

"Со слов машиниста, управляющего электровозом, он ехал в сторону станции Сызрань в ночное время и увидел на путях двух людей, которые находились в колее пути. Мужчина подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако травмирования избежать не удалось.

Пешеходы получили многочисленные повреждения, в связи с чем установить их возраст не удалось. Документов при них не было, но правоохранители нашли два сотовых телефона. С их помощью полицейские планируют индетифицировать погибших.

В связи со значительными повреждениями мобильных устройств эта работа осложняется. Тем не менее правоохранители проводят проверку по факту происшествия".

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