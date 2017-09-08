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В Самаре можно лечиться от СПИДа по ОМС

Как сообщает сайт правительства, Самарский СПИД-центр стал первым региональным центром по лечению ВИЧ-инфицированных России в рамках программы ОМС

С 2017 года Самарский СПИД-центр вошел в систему обязательного медицинского страхования и стал первым региональным центром, который начал оказывать стационарную помощь ВИЧ-инфицированным всей России в рамках программы ОМС.

Самарский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями - один из лучших в России по уровню профессионализма, технологий диагностики и лечения, оборудования, комфорта и доброжелательного отношения.

Рассказывает главный врач СПИД-центра Алексей Спирин:

«С тех пор, как при поддержке областных властей и лично губернатора Николая Ивановича Меркушкина нам удалось провести реорганизацию центра, популярность учреждения неуклонно растет. ВИЧ-сообщество постоянно общается в социальных сетях, стремится больше и лучше узнать все о своем заболевании, способах и технологиях его лечения на современном уровне. И выясняет, что ни у кого в регионах нет ни такой базы, ни таких технологий, ни таких возможностей, как в Самарском центре. В итоге увеличивается поток иногородних пациентов, которые хотели бы лечиться у нас. Поэтому мы ставим вопрос о перераспределении средств на федеральном уровне. Но для этого нужны серьезные законодательные изменения, время на их разработку и принятие. Поэтому мы пошли по другому пути. В этом году Самарский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями вошел в систему обязательного медицинского страхования. Это позволяет лечить иногородних больных в стационаре по направлению в рамках программы ОМС и получать средства на это из федерального фонда».

Сегодня на диспансерном наблюдении в Самарском СПИД-центре находятся 487 иногородних пациентов. Год назад их было вдвое меньше. Это не только жители соседних регионов - Ульяновской, Оренбургской, Пензенской областей, Башкирии, но и Саратова, Твери, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Тюмени, Томска. География желающих получить квалифицированную медпомощь в Самаре обширна. Вот на днях в Самару приехали пациенты из Калининграда.

По российскому законодательству центр не имеет права отказать в медицинской помощи жителям РФ, откуда бы они ни прибыли. Эти пациенты получают консультативную и диагностическую помощь, для них врачи разрабатывают схему лечения, ставят на диспансерный учет, но лекарственное обеспечение пациенты могут получить только по месту жительства, так как медикаменты поступают в центр по персонифицированной заявке.

Рассказывает главный врач СПИД-центра Алексей Спирин:

«Для нас приоритет - лечение жителей Самарской области. Центр оказывает всю помощь ВИЧ-инфицированным бесплатно. Но система ОМС позволяет нам получать дополнительные доходы за счет лечения иногородних пациентов. Поэтому мы оборудовали отдельную палату на две койки и готовы принимать на стационарное лечение иногородних больных с ВИЧ и гепатитом по направлениям. Пока мы отобрали 10 человек, которые нуждаются в неотложном лечении, но готовы принять и больше, если будет возможность расширить коечный фонд до 10 коек. За это региональный фонд ОМС, откуда прибыл пациент, платит Самарскому ТФОМС за лечение, а затем средства поступают в наш центр. По сути это медицинский туризм».

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