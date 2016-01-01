Сегодня, 10:36

Какие дороги перекроют в День Города и где запретят торговлю спиртным?

В день 431-летия Самары территория набережной будет ограждена барьерами безопасности.



с 9 часов утра до 23 часов 10 сентября 2017 года, будет ограничено движения транспорта и запрещена остановка и (или) стоянку транспортных средств:

по Волжскому проспекту от ул. Ульяновской до ул. Лесной,

по ул. Лесной от Волжского проспекта до ул. Осипенко

по ул. Полевой от ул. Молодогвардейской до Волжского проспекта,

по Чкаловскому спуску от ул. Молодогвардейской до Волжского проспекта,

по ул. Маяковского от ул. Молодогвардейской до Волжского проспекта.

Территория набережной будет ограждена барьерами безопасности. Вход на набережную будет производится через 5 контрольно-пропускных пунктов, оборудованных металлодетекторами.

Эти пункты будут расположены по улице Полевой, а также на пересечении Волжского проспекта с улицей Маяковского, улицей Чкалова, улицей Первомайской, у бассейна ЦСК ВВС.



Внимание!

На территории, прилегающей к 2-й очереди набережной, планируется введение дополнительных ограничений на реализацию алкогольной продукции в следующих границах:

Волжский проспект от Студенческого пер. до ул.Лесной;

Студенческий пер. от Волжского проспекта до ул.Молодогвардейской;

ул.Молодогвардейская от Студенческого пер. до ул.Полевой;

ул.Полевая от Волжского проспекта до ул.Молодогвардейской;

ул.Лесная от ул.Полевой до ул.Осипенко.

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