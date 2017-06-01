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Рейтинг: 0 
Самарская область заняла 42 место по итогам экологического мониторинга за лето 2017

7 сентября Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала очередной «Экологический рейтинг субъектов Российской Федерации» по итогам лета 2017 года.

Рейтинг рассчитывается с 2007 года, публикуется четыре раза в год и отражает актуальное состояние экологии в регионах России за отчетный период, поскольку в основу его расчета берутся оперативные данные об экологически значимых событиях, происшествиях и проблемах. Помимо информации из региональных СМИ, в основу его кладутся сводки МЧС и Росгидромета, официальные сообщения региональных властей и природопользователей, жалобы жителей на «горячую линию» «Зеленого патруля», материалы собственных полевых исследований.

Самарская область опустилась в рейтинге  на две позиции. В отчете указаны конкретные причины: 

Самарская область

- Многочисленные жалобы жителей на качество атмосферного воздуха в г. Тольятти в результате деятельности промышленных предприятий и бездействие местных органов власти.

- Составление жителями Тольятти петиции против предприятий, осуществляющих выбросы. 

Так же Самарский регион упомянут в списке субъектов федерации, которые не представили информацию об экологически значимых событиях, произошедших в летний период. 

Экологический рейтинг субъектов Российской Федерации.

Расчетный период 01.06.2017 - 31.08.2017.

Динамика рейтинга

Субъект РФ

Природо-

охранный

индекс

Промышленно-экологический индекс

Социально-экологический индекс

Сводный

экологический 

индекс

1

-

Тамбовская область

68/32

54/46

75/25

67/33

2

-

Республика Алтай

67/33

37/63

70/30

60/40

3

-

Алтайский край

54/46

45/55

70/30

58/42

4

+4

Санкт-Петербург

33/67

51/49

73/27

56/44

5

-1

Чувашская Республика

48/52

36/64

74/26

56/44

6

-1

Ульяновская область

52/48

46/54

63/37

55/45

7

-

Москва

27/73

53/47

73/27

55/45

8

-2

Белгородская область

42/58

49/51

69/31

55/45

9

+4

Мурманская область

51/49

45/55

65/35

55/45

10

-

Курская область

58/42

37/63

64/36

54/46

11

+9

Республика Коми

56/44

37/63

65/35

54/46

12

+4

Магаданская область

70/30

31/69

59/41

53/47

13

+4

Пермский край

43/57

51/49

63/37

53/47

14

+7

Краснодарский край

43/57

44/56

66/34

53/47

15

-4

Чукотский АО

46/54

51/49

61/39

53/47

16

-1

Карачаево-Черкесская Республика

73/27

34/66

52/48

53/47

17

-5

Тюменская область  

40/60

45/55

68/32

53/47

18

-9

Ростовская область

36/64

49/51

68/32

53/47

19

-5

Смоленская область

43/57

50/50

62/38

53/47

20

+7

Пензенская область

47/53

37/63

67/33

52/48

21

+1

Томская область

40/60

47/53

65/35

52/48

22

-4

Калужская область

38/62

42/58

69/31

52/48

23

+10

Рязанская область

49/51

43/57

61/39

52/48

24

-1

Удмуртская Республика

44/56

37/63

68/32

51/49

25

+19

Республика Татарстан

39/61

34/66

71/29

51/49

26

-7

Вологодская область

36/64

49/51

64/36

51/49

27

-1

Архангельская область

38/62

53/47

61/39

51/49

28

+6

Кемеровская область

45/55

42/58

64/36

51/49

29

-4

Костромская область

60/40

39/61

52/48

51/49

30

+5

Новосибирская область

41/59

47/53

62/38

51/49

31

-

Ярославская область

38/62

57/43

56/44

51/49

32

-8

Камчатский край

60/40

38/62

52/48

51/49

33

-5

Республика Карелия

50/50

46/54

54/46

51/49

34

+2

Кабардино-Балкарская республика

71/29

21/79

58/42

50/50

35

-6

Орловская область

40/60

30/70

74/26

50/50

36

-4

Воронежская область

43/57

29/71

69/31

50/50

37

+1

Чеченская Республика

49/51

28/72

67/33

50/50

38

+5

Республика Дагестан

53/47

31/69

62/38

50/50

39

+3

Ненецкий АО

53/47

29/71

64/36

50/50

40

+5

Республика Хакасия

48/52

40/60

57/43

50/50

41

-4

Ставропольский край

52/48

39/61

56/44

50/50

42

-2

Самарская область

32/68

50/50

62/38

50/50

43

-13

Ямало-Ненецкий АО

33/67

51/49

61/39

49/51

44

-3

Республика Ингушетия

68/32

20/80

57/43

49/51

45

-6

Липецкая область

41/59

34/66

68/32

49/51

46

+1

Кировская область

36/64

43/57

61/39

49/51

47

-1

Владимирская область

50/50

28/72

60/40

48/52

48

+3

Ивановская область  

42/58

27/73

65/35

48/52

49

+4

Республика Марий Эл

48/52

33/67

59/41

47/53

50

-2

Астраханская область

40/60

40/60

58/42

47/53

51

+5

Республика Адыгея

70/30

21/79

46/54

46/54

52

+5

Республика Башкортостан

27/73

41/59

63/37

46/54

53

+2

Приморский край

46/54

39/61

50/50

46/54

54

-5

Новгородская область

38/62

32/68

63/37

46/54

55

-1

Волгоградская область

39/61

29/71

63/37

45/55

56

-4

Псковская область

48/52

40/60

47/53

45/55

57

+3

Сахалинская область

52/48

33/67

50/50

45/55

58

+1

Саратовская область

41/59

32/68

57/43

45/55

59

+3

Республика Крым

38/62

26/74

61/39

44/56

60

-10

Омская область

45/55

35/65

51/49

44/56

61

-

Ханты-Мансийский АО

32/68

26/74

66/34

44/56

62

+8

Северная Осетия-Алания

50/50

26/74

53/47

44/56

63

-5

Республика Тыва

60/40

12/88

55/45

43/57

64

+2

Калининградская область

38/62

32/68

58/42

43/57

65

-2

Республика Мордовия

36/64

35/65

58/42

43/57

66

-2

Республика Саха (Якутия)

55/45

35/65

39/61

43/57

67

+1

Красноярский край

36/64

38/62

52/48

43/57

68

-3

Республика Калмыкия

52/48

29/71

46/54

43/57

69

+3

Тульская область

31/69

26/74

64/36

42/58

70

+6

Курганская область

35/65

28/72

59/41

42/58

71

+6

Тверская область

44/56

25/75

55/45

42/58

72

-3

Хабаровский край

47/53

28/72

50/50

42/58

73

-2

Амурская область

51/49

35/65

40/60

42/58

74

+1

Нижегородская область

28/72

34/66

57/43

41/59

75

-8

Забайкальский край

46/54

23/77

50/50

41/59

76

-3

Еврейская АО

72/28

11/89

39/61

41/59

77

+4

Оренбургская область

27/73

28/72

63/37

40/60

78

+1

Республика Бурятия

36/64

22/78

56/44

40/60

79

+4

Ленинградская область

25/75

25/75

65/35

40/60

80

-

Севастополь

48/52

28/72

43/57

40/60

81

-7

Брянская область

34/66

25/75

56/44

40/60

82

-4

Иркутская область

23/77

37/63

55/45

40/60

83

-1

Московская область

23/77

21/79

68/32

38/62

84

+1

Челябинская область

17/83

34/66

52/48

35/65

85

-1

Свердловская область

29/71

31/69

44/56

35/65

 

 

 

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