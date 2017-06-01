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Самарская область заняла 42 место по итогам экологического мониторинга за лето 2017

7 сентября Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала очередной «Экологический рейтинг субъектов Российской Федерации» по итогам лета 2017 года.

Рейтинг рассчитывается с 2007 года, публикуется четыре раза в год и отражает актуальное состояние экологии в регионах России за отчетный период, поскольку в основу его расчета берутся оперативные данные об экологически значимых событиях, происшествиях и проблемах. Помимо информации из региональных СМИ, в основу его кладутся сводки МЧС и Росгидромета, официальные сообщения региональных властей и природопользователей, жалобы жителей на «горячую линию» «Зеленого патруля», материалы собственных полевых исследований.

Самарская область опустилась в рейтинге на две позиции. В отчете указаны конкретные причины:

Самарская область

- Многочисленные жалобы жителей на качество атмосферного воздуха в г. Тольятти в результате деятельности промышленных предприятий и бездействие местных органов власти.

- Составление жителями Тольятти петиции против предприятий, осуществляющих выбросы.

Так же Самарский регион упомянут в списке субъектов федерации, которые не представили информацию об экологически значимых событиях, произошедших в летний период.

Экологический рейтинг субъектов Российской Федерации.

Расчетный период 01.06.2017 - 31.08.2017.

№ Динамика рейтинга Субъект РФ Природо- охранный индекс Промышленно-экологический индекс Социально-экологический индекс Сводный экологический индекс 1 - Тамбовская область 68/32 54/46 75/25 67/33 2 - Республика Алтай 67/33 37/63 70/30 60/40 3 - Алтайский край 54/46 45/55 70/30 58/42 4 +4 Санкт-Петербург 33/67 51/49 73/27 56/44 5 -1 Чувашская Республика 48/52 36/64 74/26 56/44 6 -1 Ульяновская область 52/48 46/54 63/37 55/45 7 - Москва 27/73 53/47 73/27 55/45 8 -2 Белгородская область 42/58 49/51 69/31 55/45 9 +4 Мурманская область 51/49 45/55 65/35 55/45 10 - Курская область 58/42 37/63 64/36 54/46 11 +9 Республика Коми 56/44 37/63 65/35 54/46 12 +4 Магаданская область 70/30 31/69 59/41 53/47 13 +4 Пермский край 43/57 51/49 63/37 53/47 14 +7 Краснодарский край 43/57 44/56 66/34 53/47 15 -4 Чукотский АО 46/54 51/49 61/39 53/47 16 -1 Карачаево-Черкесская Республика 73/27 34/66 52/48 53/47 17 -5 Тюменская область 40/60 45/55 68/32 53/47 18 -9 Ростовская область 36/64 49/51 68/32 53/47 19 -5 Смоленская область 43/57 50/50 62/38 53/47 20 +7 Пензенская область 47/53 37/63 67/33 52/48 21 +1 Томская область 40/60 47/53 65/35 52/48 22 -4 Калужская область 38/62 42/58 69/31 52/48 23 +10 Рязанская область 49/51 43/57 61/39 52/48 24 -1 Удмуртская Республика 44/56 37/63 68/32 51/49 25 +19 Республика Татарстан 39/61 34/66 71/29 51/49 26 -7 Вологодская область 36/64 49/51 64/36 51/49 27 -1 Архангельская область 38/62 53/47 61/39 51/49 28 +6 Кемеровская область 45/55 42/58 64/36 51/49 29 -4 Костромская область 60/40 39/61 52/48 51/49 30 +5 Новосибирская область 41/59 47/53 62/38 51/49 31 - Ярославская область 38/62 57/43 56/44 51/49 32 -8 Камчатский край 60/40 38/62 52/48 51/49 33 -5 Республика Карелия 50/50 46/54 54/46 51/49 34 +2 Кабардино-Балкарская республика 71/29 21/79 58/42 50/50 35 -6 Орловская область 40/60 30/70 74/26 50/50 36 -4 Воронежская область 43/57 29/71 69/31 50/50 37 +1 Чеченская Республика 49/51 28/72 67/33 50/50 38 +5 Республика Дагестан 53/47 31/69 62/38 50/50 39 +3 Ненецкий АО 53/47 29/71 64/36 50/50 40 +5 Республика Хакасия 48/52 40/60 57/43 50/50 41 -4 Ставропольский край 52/48 39/61 56/44 50/50 42 -2 Самарская область 32/68 50/50 62/38 50/50 43 -13 Ямало-Ненецкий АО 33/67 51/49 61/39 49/51 44 -3 Республика Ингушетия 68/32 20/80 57/43 49/51 45 -6 Липецкая область 41/59 34/66 68/32 49/51 46 +1 Кировская область 36/64 43/57 61/39 49/51 47 -1 Владимирская область 50/50 28/72 60/40 48/52 48 +3 Ивановская область 42/58 27/73 65/35 48/52 49 +4 Республика Марий Эл 48/52 33/67 59/41 47/53 50 -2 Астраханская область 40/60 40/60 58/42 47/53 51 +5 Республика Адыгея 70/30 21/79 46/54 46/54 52 +5 Республика Башкортостан 27/73 41/59 63/37 46/54 53 +2 Приморский край 46/54 39/61 50/50 46/54 54 -5 Новгородская область 38/62 32/68 63/37 46/54 55 -1 Волгоградская область 39/61 29/71 63/37 45/55 56 -4 Псковская область 48/52 40/60 47/53 45/55 57 +3 Сахалинская область 52/48 33/67 50/50 45/55 58 +1 Саратовская область 41/59 32/68 57/43 45/55 59 +3 Республика Крым 38/62 26/74 61/39 44/56 60 -10 Омская область 45/55 35/65 51/49 44/56 61 - Ханты-Мансийский АО 32/68 26/74 66/34 44/56 62 +8 Северная Осетия-Алания 50/50 26/74 53/47 44/56 63 -5 Республика Тыва 60/40 12/88 55/45 43/57 64 +2 Калининградская область 38/62 32/68 58/42 43/57 65 -2 Республика Мордовия 36/64 35/65 58/42 43/57 66 -2 Республика Саха (Якутия) 55/45 35/65 39/61 43/57 67 +1 Красноярский край 36/64 38/62 52/48 43/57 68 -3 Республика Калмыкия 52/48 29/71 46/54 43/57 69 +3 Тульская область 31/69 26/74 64/36 42/58 70 +6 Курганская область 35/65 28/72 59/41 42/58 71 +6 Тверская область 44/56 25/75 55/45 42/58 72 -3 Хабаровский край 47/53 28/72 50/50 42/58 73 -2 Амурская область 51/49 35/65 40/60 42/58 74 +1 Нижегородская область 28/72 34/66 57/43 41/59 75 -8 Забайкальский край 46/54 23/77 50/50 41/59 76 -3 Еврейская АО 72/28 11/89 39/61 41/59 77 +4 Оренбургская область 27/73 28/72 63/37 40/60 78 +1 Республика Бурятия 36/64 22/78 56/44 40/60 79 +4 Ленинградская область 25/75 25/75 65/35 40/60 80 - Севастополь 48/52 28/72 43/57 40/60 81 -7 Брянская область 34/66 25/75 56/44 40/60 82 -4 Иркутская область 23/77 37/63 55/45 40/60 83 -1 Московская область 23/77 21/79 68/32 38/62 84 +1 Челябинская область 17/83 34/66 52/48 35/65 85 -1 Свердловская область 29/71 31/69 44/56 35/65

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