Самарская область заняла 42 место по итогам экологического мониторинга за лето 2017
7 сентября Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала очередной «Экологический рейтинг субъектов Российской Федерации» по итогам лета 2017 года.
Рейтинг рассчитывается с 2007 года, публикуется четыре раза в год и отражает актуальное состояние экологии в регионах России за отчетный период, поскольку в основу его расчета берутся оперативные данные об экологически значимых событиях, происшествиях и проблемах. Помимо информации из региональных СМИ, в основу его кладутся сводки МЧС и Росгидромета, официальные сообщения региональных властей и природопользователей, жалобы жителей на «горячую линию» «Зеленого патруля», материалы собственных полевых исследований.
Самарская область опустилась в рейтинге на две позиции. В отчете указаны конкретные причины:
Самарская область
- Многочисленные жалобы жителей на качество атмосферного воздуха в г. Тольятти в результате деятельности промышленных предприятий и бездействие местных органов власти.
- Составление жителями Тольятти петиции против предприятий, осуществляющих выбросы.
Так же Самарский регион упомянут в списке субъектов федерации, которые не представили информацию об экологически значимых событиях, произошедших в летний период.
Экологический рейтинг субъектов Российской Федерации.
Расчетный период 01.06.2017 - 31.08.2017.
|
№
|
Динамика рейтинга
|
Субъект РФ
|
Природо-
охранный
индекс
|
Промышленно-экологический индекс
|
Социально-экологический индекс
|
Сводный
экологический
индекс
|
1
|
-
|
68/32
|
54/46
|
75/25
|
67/33
|
2
|
-
|
Республика Алтай
|
67/33
|
37/63
|
70/30
|
60/40
|
3
|
-
|
Алтайский край
|
54/46
|
45/55
|
70/30
|
58/42
|
4
|
+4
|
Санкт-Петербург
|
33/67
|
73/27
|
56/44
|
5
|
-1
|
Чувашская Республика
|
48/52
|
36/64
|
74/26
|
56/44
|
6
|
-1
|
Ульяновская область
|
52/48
|
46/54
|
63/37
|
55/45
|
7
|
-
|
Москва
|
27/73
|
53/47
|
73/27
|
55/45
|
8
|
-2
|
Белгородская область
|
42/58
|
49/51
|
69/31
|
55/45
|
9
|
+4
|
Мурманская область
|
51/49
|
45/55
|
65/35
|
55/45
|
10
|
-
|
Курская область
|
58/42
|
37/63
|
64/36
|
54/46
|
11
|
+9
|
Республика Коми
|
56/44
|
37/63
|
65/35
|
54/46
|
12
|
+4
|
Магаданская область
|
70/30
|
31/69
|
59/41
|
53/47
|
13
|
+4
|
Пермский край
|
43/57
|
51/49
|
63/37
|
53/47
|
14
|
+7
|
Краснодарский край
|
43/57
|
44/56
|
66/34
|
53/47
|
15
|
-4
|
Чукотский АО
|
46/54
|
51/49
|
61/39
|
53/47
|
16
|
-1
|
Карачаево-Черкесская Республика
|
73/27
|
34/66
|
52/48
|
53/47
|
17
|
-5
|
40/60
|
45/55
|
68/32
|
53/47
|
18
|
-9
|
Ростовская область
|
36/64
|
49/51
|
68/32
|
53/47
|
19
|
-5
|
Смоленская область
|
43/57
|
50/50
|
62/38
|
53/47
|
20
|
+7
|
Пензенская область
|
47/53
|
37/63
|
67/33
|
52/48
|
21
|
+1
|
Томская область
|
40/60
|
47/53
|
65/35
|
52/48
|
22
|
-4
|
Калужская область
|
38/62
|
42/58
|
69/31
|
52/48
|
23
|
+10
|
Рязанская область
|
49/51
|
43/57
|
61/39
|
52/48
|
24
|
-1
|
Удмуртская Республика
|
44/56
|
37/63
|
68/32
|
51/49
|
25
|
+19
|
Республика Татарстан
|
39/61
|
34/66
|
71/29
|
51/49
|
26
|
-7
|
Вологодская область
|
36/64
|
49/51
|
64/36
|
51/49
|
27
|
-1
|
Архангельская область
|
38/62
|
53/47
|
61/39
|
51/49
|
28
|
+6
|
Кемеровская область
|
45/55
|
42/58
|
64/36
|
51/49
|
29
|
-4
|
Костромская область
|
60/40
|
39/61
|
52/48
|
51/49
|
30
|
+5
|
Новосибирская область
|
41/59
|
47/53
|
62/38
|
51/49
|
31
|
-
|
Ярославская область
|
38/62
|
57/43
|
56/44
|
51/49
|
32
|
-8
|
Камчатский край
|
60/40
|
38/62
|
52/48
|
51/49
|
33
|
-5
|
Республика Карелия
|
50/50
|
46/54
|
54/46
|
51/49
|
34
|
+2
|
Кабардино-Балкарская республика
|
71/29
|
21/79
|
58/42
|
50/50
|
35
|
-6
|
Орловская область
|
40/60
|
30/70
|
74/26
|
50/50
|
36
|
-4
|
Воронежская область
|
43/57
|
29/71
|
69/31
|
50/50
|
37
|
+1
|
Чеченская Республика
|
49/51
|
28/72
|
67/33
|
50/50
|
38
|
+5
|
Республика Дагестан
|
53/47
|
31/69
|
62/38
|
50/50
|
39
|
+3
|
Ненецкий АО
|
53/47
|
29/71
|
64/36
|
50/50
|
40
|
+5
|
Республика Хакасия
|
48/52
|
40/60
|
57/43
|
50/50
|
41
|
-4
|
Ставропольский край
|
52/48
|
39/61
|
56/44
|
50/50
|
42
|
-2
|
Самарская область
|
32/68
|
50/50
|
62/38
|
50/50
|
43
|
-13
|
Ямало-Ненецкий АО
|
33/67
|
51/49
|
61/39
|
49/51
|
44
|
-3
|
Республика Ингушетия
|
68/32
|
20/80
|
57/43
|
49/51
|
45
|
-6
|
Липецкая область
|
41/59
|
34/66
|
68/32
|
49/51
|
46
|
+1
|
Кировская область
|
36/64
|
43/57
|
61/39
|
49/51
|
47
|
-1
|
Владимирская область
|
50/50
|
28/72
|
60/40
|
48/52
|
48
|
+3
|
42/58
|
27/73
|
65/35
|
48/52
|
49
|
+4
|
Республика Марий Эл
|
48/52
|
33/67
|
59/41
|
47/53
|
50
|
-2
|
Астраханская область
|
40/60
|
40/60
|
58/42
|
47/53
|
51
|
+5
|
Республика Адыгея
|
70/30
|
21/79
|
46/54
|
46/54
|
52
|
+5
|
Республика Башкортостан
|
27/73
|
41/59
|
63/37
|
46/54
|
53
|
+2
|
Приморский край
|
46/54
|
39/61
|
50/50
|
46/54
|
54
|
-5
|
Новгородская область
|
38/62
|
32/68
|
63/37
|
46/54
|
55
|
-1
|
Волгоградская область
|
39/61
|
29/71
|
63/37
|
45/55
|
56
|
-4
|
Псковская область
|
48/52
|
40/60
|
47/53
|
45/55
|
57
|
+3
|
Сахалинская область
|
52/48
|
33/67
|
50/50
|
45/55
|
58
|
+1
|
Саратовская область
|
41/59
|
32/68
|
57/43
|
45/55
|
59
|
+3
|
Республика Крым
|
38/62
|
26/74
|
61/39
|
44/56
|
60
|
-10
|
Омская область
|
45/55
|
35/65
|
51/49
|
44/56
|
61
|
-
|
Ханты-Мансийский АО
|
32/68
|
26/74
|
66/34
|
44/56
|
62
|
+8
|
Северная Осетия-Алания
|
50/50
|
26/74
|
53/47
|
44/56
|
63
|
-5
|
Республика Тыва
|
60/40
|
12/88
|
55/45
|
43/57
|
64
|
+2
|
Калининградская область
|
38/62
|
32/68
|
58/42
|
43/57
|
65
|
-2
|
Республика Мордовия
|
36/64
|
35/65
|
58/42
|
43/57
|
66
|
-2
|
Республика Саха (Якутия)
|
55/45
|
35/65
|
39/61
|
43/57
|
67
|
+1
|
Красноярский край
|
36/64
|
38/62
|
52/48
|
43/57
|
68
|
-3
|
Республика Калмыкия
|
52/48
|
29/71
|
46/54
|
43/57
|
69
|
+3
|
Тульская область
|
31/69
|
26/74
|
64/36
|
42/58
|
70
|
+6
|
Курганская область
|
35/65
|
28/72
|
59/41
|
42/58
|
71
|
+6
|
Тверская область
|
44/56
|
25/75
|
55/45
|
42/58
|
72
|
-3
|
Хабаровский край
|
47/53
|
28/72
|
50/50
|
42/58
|
73
|
-2
|
Амурская область
|
51/49
|
35/65
|
40/60
|
42/58
|
74
|
+1
|
Нижегородская область
|
28/72
|
34/66
|
57/43
|
41/59
|
75
|
-8
|
Забайкальский край
|
46/54
|
23/77
|
50/50
|
41/59
|
76
|
-3
|
Еврейская АО
|
72/28
|
11/89
|
39/61
|
41/59
|
77
|
+4
|
Оренбургская область
|
27/73
|
28/72
|
63/37
|
40/60
|
78
|
+1
|
Республика Бурятия
|
36/64
|
22/78
|
56/44
|
40/60
|
79
|
+4
|
Ленинградская область
|
25/75
|
25/75
|
65/35
|
40/60
|
80
|
-
|
Севастополь
|
48/52
|
28/72
|
43/57
|
40/60
|
81
|
-7
|
Брянская область
|
34/66
|
25/75
|
56/44
|
40/60
|
82
|
-4
|
Иркутская область
|
23/77
|
37/63
|
55/45
|
40/60
|
83
|
-1
|
Московская область
|
23/77
|
21/79
|
68/32
|
38/62
|
84
|
+1
|
Челябинская область
|
17/83
|
34/66
|
52/48
|
35/65
|
85
|
-1
|
Свердловская область
|
29/71
|
31/69
|
44/56
|
35/65
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