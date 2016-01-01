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Олег Фурсов считает, что десятый район поможет Самаре обогнать Казань и догнать Уфу

7 сентября, мэр Самары Олег Фурсов высказал свое мнение о создании десятого района.



Создать 10-й район Самары предлагается за счет объединения микрорайонов Крутые Ключи и «Кошелев-Парк», который расположен в Волжском районе Активисты уже собрали среди местных жителей свыше 5 000 подписей. Сбор подписей продолжается.

На пресс-конференции Олег Фурсов сказал:

"Конечно, в первую очередь, важна позиция населения, в том числе жителей Волжского района, а также властей района и губдумы. Если решение будет принято - создадут спецкомиссию.

Это хорошее предложение. Но мы не должны забывать, что в нашем городе много частного сектора, есть много дорог в ненормативном состоянии. Поэтому создание нового района не должно приводить к дополнительной нагрузке на существующий бюджет. Хорошо бы присоединять районы, в которых уже все есть. А так, Бога ради. Численность города вырастет! Мы сейчас с Казанью вровень идем. Представляете, если еще несколько десятков тысяч человек появится? Может, и Уфу по численности населения перекроем!"

При этом Олег Фурсов уточнил, что ни в администрацию, ни в думу никаких официальных обращений по этому вопросу никто не направлял.

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