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В Самаре состоится фестиваль национальных свадеб

8 и 9 сентября во всех органах ЗАГС региона проводятся государственные регистрации заключения брака с элементами национальных свадебных традиций, сообщает Волга Ньюс.

В пятницу, 8 сентября, в Дворце бракосочетания Самары будут работать несколько интерактивных площадок. Одна из них - «100 мгновений семьи», подготовленная к 100-летию органов ЗАГС России. На фотографиях запечатлены счастливые мгновения семей со всей Самарской губернии.

В 10.00 часов начнёт работу выставка национальных головных уборов, предоставленная Домом дружбы народов. Каждый участник фестиваля сможет примерить их и сфотографироваться в специально отведенной фотозоне. Работу интерактивных площадок будет сопровождать тематическая развлекательная программа на площадке перед Дворцом бракосочетания, представленная творческими коллективами.

В 13.00 часов состоится чествование национальных семей губернии, внесших вклад в сохранение национальных ценностей и укрепление дружбы народов губернии. В рамках чествования супружеских пар будет предоставлена возможность познакомиться с русскими, казахскими, чувашскими, татарскими, мордовскими, белорусскими, украинскими, башкирскими, осетинскими, азербайджанскими свадебными традициями.

Теги: фестиваль, загс, самара

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