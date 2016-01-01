Главное за сегодня: 
За окном: +26, завтра: +19
 Сегодня, 15:24 
Рейтинг: 0 
В Самаре состоится фестиваль национальных свадеб

8 и 9 сентября во всех органах ЗАГС региона проводятся государственные регистрации заключения брака с элементами национальных свадебных традиций, сообщает Волга Ньюс.

В пятницу, 8 сентября, в Дворце бракосочетания Самары будут работать несколько интерактивных площадок. Одна из них - «100 мгновений семьи», подготовленная к 100-летию органов ЗАГС России. На фотографиях запечатлены счастливые мгновения семей со всей Самарской губернии.

В 10.00 часов начнёт работу выставка национальных головных уборов, предоставленная Домом дружбы народов. Каждый участник фестиваля сможет примерить их и сфотографироваться в специально отведенной фотозоне. Работу интерактивных площадок будет сопровождать тематическая развлекательная программа на площадке перед Дворцом бракосочетания, представленная творческими коллективами.

В 13.00 часов состоится чествование национальных семей губернии, внесших вклад в сохранение национальных ценностей и укрепление дружбы народов губернии. В рамках чествования супружеских пар будет предоставлена возможность познакомиться с русскими, казахскими, чувашскими, татарскими, мордовскими, белорусскими, украинскими, башкирскими, осетинскими, азербайджанскими свадебными традициями.

Теги: фестиваль, загс, самара

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.

Ваше имя:
E-mail получателя:
Новости по теме
Сегодня, 14:30
Генеральный директор АО "Самаранефтегаз" Гани Гилаев награжден медалью МЧС России "За предупреждение пожаров"
Комментариев: 0
Прокуратура проверит экс-ректора СГАСУ Михаила Бальзанникова по подозрению в коррупции
Сегодня, 13:55
Губернатор провел совещание по обеспечению безопасности во время проведения чемпионата мира по футболу
Сегодня, 13:49
Breaking Bad на Мехзаводе. Самарец оборудовал нарколабораторию в жилом доме
Сегодня, 12:29
Журнал Собака.ru определит самых знаменитых людей Самары и Тольятти
Вчера, 20:03
Общество, свежие новости
Сегодня, 14:30
Генеральный директор АО "Самаранефтегаз" Гани Гилаев награжден медалью МЧС России "За предупреждение пожаров"
Комментариев: 0
Прокуратура проверит экс-ректора СГАСУ Михаила Бальзанникова по подозрению в коррупции
Сегодня, 13:55
Новый начальник областной полиции впервые встретился с самарской прессой
Сегодня, 06:12
Журнал Собака.ru определит самых знаменитых людей Самары и Тольятти
Вчера, 20:03
В Самарском университете обсудили модель развития вуза
Вчера, 14:55

© 2009-2016 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

RSS лента
Twitter
Яндекс виджет

Разработка сайта - dv.studios