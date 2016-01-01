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Генеральный директор АО "Самаранефтегаз" Гани Гилаев награжден медалью МЧС России "За предупреждение пожаров"

В четверг, 7 сентября, награду ему вручил начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко. Он сообщил, что столь высокую оценку руководитель главного нефтедобывающего предприятия губернии заслужил за многолетнее плодотворное сотрудничество по развитию единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Олег Бойко подчеркнул, что Гани Гилаев на территории Самарской области является первым руководителем предприятия, удостоенным такой награды. Ранее в нашем регионе медали "За предупреждение пожаров" вручались только представителям МЧС.

К награде генеральный директор "Самаранефтегаза" представлен по ходатайству Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, а приказ о награждении был подписал министром МЧС России Владимиром Пучковым.

Как пояснил главный инженер АО "Самаранефтегаз" Николай Останков, предприятие всегда уделяло повышенное внимание вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций и готовности к их ликвидации, поскольку объекты нефтедобычи являются объектами высокой техногенной и пожарной опасности, их безаварийная эксплуатация требует пристального внимания как со стороны акционерного общества, так и со стороны контролирующих органов.

"Благодаря эффективному сотрудничеству с подразделениями главного управления МЧС России по Самарской области, Самаранефтегаз выполняет одну из первоочередных задач - это обеспечение противопожарной защиты предприятия, защиты жизни и здоровья работников. Учитывая, что аварию проще предотвратить, нежели бороться с ее последствиями, планомерно ведется пожарно-профилактическая работа, выявленные в ходе проверок нарушения норм пожарной безопасности устраняются в максимально-короткие сроки", - пояснил во время общения с журналистами Николай Останков.

Он выразил уверенность, что успешное взаимодействие с Главным управлением МЧС России по Самарской области будет продолжено, что позволит выйти на новый качественный уровень безопасности не только объектов акционерного общества, но и населения регионов, в которых они расположены.

Теги: мчс, награда, гилаев, самара, пожары

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