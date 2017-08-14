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Губернатор провел совещание по обеспечению безопасности во время проведения чемпионата мира по футболу

volga.news

В среду, 6 сентября, губернатор Николай Меркушкин провел совещание по организационным вопросам подготовки к чемпионату мира по футболу, а также обеспечению безопасности во время проведения турнира, сообщает Волга НЬюс.

В работе совещания также участвовали вице-губернатор Александр Фетисов, начальник ГУ МВД России по Самарской области, генерал-майор полиции Александр Винников, представители других силовых ведомств, руководящие сотрудники министерств региона, ректоры самарских вузов.

Глава региона подчеркнул: ожидается, что в Самару прибудет несколько десятков тысяч зарубежных гостей. Чемпионат будет транслироваться в 216 странах мира, предполагается, что в общей сложности его посмотрит около 6 млрд человек. "Это огромная ответственность. Проведение мероприятия такого уровня выводит вопросы безопасности на первый план", - отметил Николай Меркушкин.

И на федеральном уровне, и на региональном этому вопросу придается большое значение. В связи с этим для обеспечения порядка в городе во время подготовки и проведения турнира будет работать дополнительный контингент сотрудников правоохранительных органов, что является общемировой практикой.

На совещании рассматривались вопросы, связанные с размещением правоохранителей. Такая же работа сейчас ведется и в других регионах России, где будут проходить игры чемпионата мира. Кроме того, губернатор затронул тему языковой подготовки волонтеров, сотрудников правоохранительных органов и городских служб к ЧМ-2018.

Подготовка к чемпионату кардинально изменит облик Самары, сделает ее городом европейского уровня. "Но наследие чемпионата мира по футболу - это не только стадион, тренировочные базы, гостиницы, дороги, - подчеркнул Николай Меркушкин. - Насколько качественно мы подготовимся к этому событию, насколько организованно все проведем - от этого во многом зависит и то, сколько туристов потом будет приезжать в наш город, какие соревнования или другие крупные мероприятия будет нам доверять руководство страны".

Теги: меркушкин, губернатор, чм-2018, безо, самара

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