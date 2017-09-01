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Breaking Bad на Мехзаводе. Самарец оборудовал нарколабораторию в жилом доме

25-летний житель Самары подозревается в незаконном хранении и изготовлении наркотиков. Ему инкриминируется организация подпольного цеха по производству амфетамина, сообщает ГУ МВД по Самарской области.



«У сотрудников УНК ГУ УМВД России по Самарской области появилась оперативная информация о причастности местного жителя 1992 года рождения, проживающего в Самаре, к незаконному изготовлению наркотиков», - говорится в сообщении.



Полиция установила, что мужчина арендовал квартиру в доме в пос. Мехзавод и производил в ней амфетамин.

Во время обыска правоохранители изъяли оборудование и прекурсоры для изготовления запрещенного вещества и сам препарат массой более 80 г, готовый к употреблению.

Было возбуждено уголовное дело. В настоящее время полицейские проверяют подозреваемого на причастность к совершению других преступлений.

Теги: наркотики, уголовное дело, мехзавод, самара

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