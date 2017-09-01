Главное за сегодня: 
За окном: +26, завтра: +19
 Сегодня, 12:29 
Рейтинг: 0 
Breaking Bad на Мехзаводе. Самарец оборудовал нарколабораторию в жилом доме

25-летний житель Самары подозревается в незаконном хранении и изготовлении наркотиков. Ему инкриминируется организация подпольного цеха по производству амфетамина, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«У сотрудников УНК ГУ УМВД России по Самарской области появилась оперативная информация о причастности местного жителя 1992 года рождения, проживающего в Самаре, к незаконному изготовлению наркотиков», - говорится в сообщении.

Полиция установила, что мужчина арендовал квартиру в доме в пос. Мехзавод и производил в ней амфетамин.

Во время обыска правоохранители изъяли оборудование и прекурсоры для изготовления запрещенного вещества и сам препарат массой более 80 г, готовый к употреблению.

Было возбуждено уголовное дело. В настоящее время полицейские проверяют подозреваемого на причастность к совершению других преступлений.

Теги: наркотики, уголовное дело, мехзавод, самара

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.

Ваше имя:
E-mail получателя:
Новости по теме
Сегодня, 15:24
В Самаре состоится фестиваль национальных свадеб
Комментариев: 0
Генеральный директор АО "Самаранефтегаз" Гани Гилаев награжден медалью МЧС России "За предупреждение пожаров"
Сегодня, 14:30
Прокуратура проверит экс-ректора СГАСУ Михаила Бальзанникова по подозрению в коррупции
Сегодня, 13:55
Губернатор провел совещание по обеспечению безопасности во время проведения чемпионата мира по футболу
Сегодня, 13:49
Журнал Собака.ru определит самых знаменитых людей Самары и Тольятти
Вчера, 20:03
Криминал, свежие новости
В Тольятти ведется проверка по факту гибели гражданина Черногории и его супруги
Сегодня, 12:18
В Сызрани двое мужчин средь бела дня пытались содрать крышу с частного дома
5 сентября 2017, 12:39
Мужчина избил соседа-собутыльника вазой для цветов и ограбил его
2 сентября 2017, 18:14
Женщина ударила ножом супруга в день своего рождения
2 сентября 2017, 17:52
Сергей Рубаков задержится под домашним арестом на два месяца
1 сентября 2017, 17:26

© 2009-2016 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

RSS лента
Twitter
Яндекс виджет

Разработка сайта - dv.studios