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В Тольятти ведется проверка по факту гибели гражданина Черногории и его супруги

В среду, 6 сентября, в Тольятти начата доследственная проверка по факту гибели 41-летнего гражданина Черногории, выпавшего утром из окна квартиры на шестом этаже дома на ул. 70-летия Октября, где он проживал, сообщает Волга Ньюс.

Кроме того, в самой квартире обнаружили труп его 39-летней супруги с колото-резаными ранениями, об этом рассказал корреспонденту Волга Ньюс следователь СО по Автозаводскому району Тольятти СУ СК России по Самарской области Михаил Володин.

Как пояснил Михаил Володин, сейчас установлено, что до трагедии супруги уже не первый год проживали в той же квартире на шестом этаже вместе с малолетним сыном. Мужчина имел вид на жительство в России и, предположительно, работал водителем-дальнобойщиком, а женщина трудилась на одном из тольяттинских предприятий.

По словам следователя Михаила Володина, тело упавшего из окна главы семейства обнаружили местные жители у дома примерно в 7:25. Очевидцы вызвали "скорую", но мужчина уже скончался, и прибывшие медики констатировали его смерть.

При осмотре места происшествия правоохранители изъяли из одежды погибшего ключи от квартиры. Когда следователи и полицейские поднялись на шестой этаж и открыли дверь, то обнаружили в кухне тело супруги погибшего, также с колото-резаными ранениями. Там же было найдено и предполагаемое орудие преступления - кухонный нож. Сейчас правоохранители уже установили возможную картину случившегося.

"Предполагается, что глава семьи во время конфликта кухонным ножом нанес супруге ранения, от которых та скончалась, а потом сам выпрыгнул в окно, - сообщил Михаил Володин. - В пользу того, что женщину мог смертельно ранить супруг, говорит тот факт, что дверь квартиры была закрыта изнутри, а ключи найдены у погибшего. При этом известно, что малолетний сын супругов не видел сцену трагедии, так как в тот момент уже находился в школе".

Сейчас доследственная проверка по факту случившегося продолжается. В рамках нее назначены экспертизы. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Теги: смерть, проверка, убийство, иностранцы, тольятти

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