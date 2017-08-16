Новый начальник областной полиции впервые встретился с самарской прессой
Генерал-майор Александр Винников, указ о назначении которого начальником ГУ МВД России по Самарской области был подписан Президентом РФ 17 июня, вчера рассказал руководителям местных СМИ о приоритетных задачах главка.
Первая — исправить неудовлетворительную оценку, поставленную Москвой региональной полиции. Это означает - улучшить розыскную деятельность и эффективность работы собственно правовой сферы.
Он также отметил, что Самарская область – субъект РФ «очень наркотизированный», только за последнюю неделю сотрудниками правоохранительных органов было изъято 1,5 кг запрещенных веществ. Еще одно заметное характерное явление — развитая в городе уличная преступность, в день здесь совершается по 4-5 грабежей, из-за чего порой бывает страшно ходить по улицам.
Александр Винников заявил, что глобальных кадровых перестановок делать не будет, однако добавил, что к ЧМ-18 полицейским придется изрядно потрудиться, чтобы выучить английский язык. Особенно это будет касаться работников дежурных частей и следователей-дознавателей.
Поделился начальник главка не только планами на будущее. Он рассказал, что ему, проработавшему более 20 лет в органах внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а последние 2,5 года — в Магаданской (в аналогичной с нынешней должности), Самара понравилась, и больше всего — в исторической части.
Отрадным он назвал тот факт, что сохранением культурного наследия у нас стараются заниматься. А на вопрос о масштабном ремонте дорог и, соответственно, связанных с ним неудобствах для жителей заметил, что трудности временные, и это надо понимать.
Именно взаимопонимание полиции с горожанами и органами власти, по его мнению, позволит сделать работу правоохранителей «нормальной и размеренной» и наладить с самарцами «профессиональный диалог».
Теги: мвд, полиция, начальник, винников, самарская область
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