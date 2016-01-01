Сегодня, 20:03

Журнал Собака.ru определит самых знаменитых людей Самары и Тольятти

Издание готовится назвать очередных победителей ежегодной премии «ТОП-50» в 10 номинациях: «Музыка», «Мода», «Искусство», «Социальная сфера», «Наука», «Бизнес», «Спорт», «Лайфстайл», «Еда», «Прорыв».

Кандидатуры претендентов на звание самых знаменитых выдвигает экспертный совет. В его состав входят председатель Самарской областной организации Союза журналистов РФ Ирина Цветкова, заместитель министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская, генеральный директор ТРК «ТЕРРА» Наталья Камбарова, исполнительный директор благотворительного фонда «Самарская губерния» Татьяна Акимова, советник ректора Самарского технического университета, главный редактор журнала «Технополис Поволжья» Ольга Наумова, театральный критик Ксения Аитова, ресторанный обозреватель Маргарита Горкина, генеральный директор агентства коммуникаций «ПРАТОН» Татьяна Мокшина и другие.

По традиции, сложившейся с 2010 года, жители Самарской области голосуют за профессионалов своего дела, сумевших сделать для города что-то выдающееся.

Окончательный выбор полсотни самых знаменитых людей горожане сделают путем открытого интернет-голосования на сайте проекта до 30 сентября.

Теги: премии, сми, интернет, самара

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.